El comprometedor audio de Pacho Santos con la nueva Canciller

Este miércoles en la madrugada fue revelada una conversación entre el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y la nueva canciller del gobierno del presidente Iván Duque, Claudia Blum, en la cual se escuchan críticas al departamento de Estado de Estados Unidos y al saliente jefe de la cartera de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo.

En la conservación, que fue publicada por el diario Publimetro, se escucha a Santos decir que "el Departamento de Estado está destruido" y que "Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia”.



Esta conversación, según el medio de comunicación, ocurrió en un café en Washington, en un sitio "muy cerca" de la sede de la embajada colombiana en la capital norteamericana.



Como respuesta a las críticas a Trujillo, Blum dice: "Un desastre", y le pregunta a Santos por una estrategia que él armó, la cual a ella le gustaría ver: “Sí, me encantaría ver eso, porque vamos es a trabajar. Yo exijo. Yo exijo resultados”.



Y al final de la conversación, que dura 24 minutos, hablan de las siguientes elecciones presidenciales. Según Santos, Trujillo "piensa que yo me voy a meter a la política", a los que Blum responde: "Que vas a ser su competencia".



