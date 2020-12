La polémica detrás de negarle la vacuna a los migrantes irregulares

Todo un revuelo en el país ha causado la afirmación del presidente Iván Duque en la que aseguró que quienes no tengan la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, no tendrán la vacuna.



De este modo, 947.106 venezolanos que están en condición irregular en el país, según cifras de Migración Colombia, no tendrían acceso a la vacuna. Esta entidad ha señalado que, a corte de 31 de octubre de 2020, son más de 1,71 millones de venezolanos en el país, de los que el 55 % están en condición irregular y el 45 % sí tendría su condición migratoria definida.



Diversos actores políticos se han pronunciado al respecto.



Alejandro Gaviria, exministro de Salud y actual rector de la Universidad de Los Andes, dijo este lunes que la exclusión, anunciada por el presidente Iván Duque, de vacuna para los migrantes venezolanos irregulares es una “propuesta antiética: excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”.



El expresidente Andrés Pastrana criticó fuertemente al presidente Iván Duque por este asunto.



“La discriminación de los refugiados no sólo es cruel, es un atentado contra la salud y la vida de los colombianos”, señaló Pastrana en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el abogado y político, Juan Camilo Restrepo, aseguró que las "campañas de vacunación contra enfermedades contagiosas deben ser tan universales como posible".

Para la analista experta en la frontera colombo-venezolana, Socorro Ramírez, la vacunación debería cubrir a todos los venezolanos que estén en territorio colombiano, pues al no hacerlo habría "un riesgo epidemiológico y aumenta las posibilidades de contagio en medio de la pandemia".



De este modo, Ramírez agrega que esto "viola los derechos humanos excluir a los más vulnerables, negarles el acceso a servicios de salud y discriminarlos por su estatus migratorio y su nacionalidad".



Esto mismo considera Carolina Jiménez Sandoval, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien aseveró que “ningún país debe excluir el derecho a la salud por su estatus migratorio. Esto es especialmente importante en el contexto de una pandemia como covid-19".



No obstante, otros expertos aseguran que la responsabilidad de la vacunación de la población venezolana es del régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que muchos se han desplazado a Colombia.



En otro sentido, este martes la La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reiteró su llamado a que se garanticen los derechos humanos de las personas venezolanas que regresan a su país en el contexto de la pandemia del covid-19.



"La Comisión también recuerda que las acciones de respuesta y mitigación ante la pandemia del COVID-19 no pueden dar lugar a ningún tipo de discriminación hacia las personas migrantes basada en su nacionalidad, estatus migratorio o situación socioeconómica. Al respecto, la CIDH recomienda a los Estados la implementación de medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia", advirtió en un comunicado.



Frente a los caminos que podría tomar el Gobierno para darle vacunas a los venezolanos, Socorro puntualizó que "negarles la vacuna a los venezolanos que no han podido regularizar su situación es el peor camino posible".



El Gobierno colombiano ha sido enfático en que "a priorización siempre serán los ciudadanos colombianos.



"Esa será nuestra prioridad porque así está marcada. Tenemos casos de ciudadanos con doble nacionalidad. Esos casos se van a manejar, no en función de la nacionalidad. Si son personas que están regularizadas, que tienen las condiciones y, adicionalmente, están dentro de las condiciones de patologías, de condición de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud, eso da criterio orientador para la aplicación de la misma", dijo el presidente Iván Duque en entrevista con Blu radio.



El opositor venezolano Leopoldo López apoyó la decisión del Gobierno colombiano y felicitó al mandatario.



"Los venezolanos estamos indefensos ante la pandemia. La dictadura destruyó el sistema de salud pública y empujó a millones a salir del país en condiciones muy vulnerables", trinó.



Y continuó: "Otros han mostrado una gran solidaridad con los venezolanos. Colombia vacunará a más de 500 mil de nuestros hermanos. Le agradecemos al presidente

@IvanDuque y a su gobierno".

