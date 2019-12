“El día de hoy nos encontramos en una fiesta, y gracias a todo este equipo directivo les traigo un regalo, a Silvestre Dangond para ustedes”. Las palabras son del nuevo registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega, y las pronunció para presentar al cantante vallenato en la fiesta de fin de año de esa entidad.

Qué tal la fiestica del nuevo registrador Alexander Vega... como dice “les traje a Silvestre Dangond” pic.twitter.com/BMH6QOJDvQ — Cynthia Vargas ✊🏻 (@Otraperiodista) December 15, 2019

La reunión fue en Corferias, en Bogotá, el fin de semana que pasó y tuvo un eco enorme en las redes sociales por dos factores. 1. Deja la sensación que va en contravía de la política de austeridad en las entidades del Estado por la compleja situación financiera que vive el país. 2. Marca un inicio controvertido –mediáticamente aumentando por el poder de las redes sociales– para un funcionario recién posesionado.



Sin embargo, la oficina de prensa de la Registraduría explicó que el acto social no tuvo la dimensión de derroche que algunos críticos le han atribuido. Para esta dependencia, Silvestre Dangond cantó gratis por “su condición de amigo personal del registrador”.



No se trató de una parranda vallenata con dineros públicos, como la han pintado varios comentaristas, argumentaron.



Además, no “corrió el whisky de mesa en mesa, como malintencionadamente algunos han dicho”.



En realidad, informa esta oficina, a cada empleado se le dio dos cervezas.



Asimismo, aclaran que la fiesta había sido programada para el 28 de noviembre por el anterior registrador, Juan Carlos Galindo, pero por las marchas y movilizaciones de protesta fue aplazada para el 13 de diciembre, cuando ocurrió el hecho que fue recogido en redes sociales y que se hizo viral.



Entonces, ¿por qué tanto comentario? Silvestre Dangond cree que esta situación es impulsada por las redes sociales, según lo explica él mismo en uno de sus conciertos, que no dan a las personas el suficiente contexto para interpretar la realidad.



En las imágenes, el artista argumenta que ya casi cumple 40 años, edad suficiente para haber visto muchas cosas: “Narcotráfico, guerrilla, paracos, corrupción; he chupado todo. Todo lo tengo aquí en mi mente”, enumera.

“A la nueva generación le ha faltado un poco de formación natural, porque hoy en día a las nuevas generaciones las forman las redes sociales", dice el cantante.



Sin embargo, va más allá y señala que además de privar a la gente de tener una lectura más completa de la realidad, ha socavado la confianza en varias instituciones, en referencia a la molestia de muchos jóvenes con los miembros de la Fuerza Pública.

"Y es muy difícil hacerle creer a la juventud lo que en algún momento nosotros vivimos. Yo con mucho orgullo apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia, tanto a la Policía Nacional como al Ejército", aseguró el cantante.



Y así, ahora vuelve a estar en boca de todos por un concierto para unos empleados estatales, que según dicen formalmente en la Registraduría, fue hecho por amistad.



