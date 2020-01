Hassan Nassar y la polémica por su título universitario

El consejero presidencial para las Comunicaciones, Hassan Nassar, reaccionó a los cuestionamientos que le han realizado usuarios de redes y Noticias Uno sobre su formación académica.



Algunos usuarios de Twitter pusieron en duda su título en Comunicación y Política del Emerson College en Boston, Estados Unidos, después de que Noticias Uno aseguró esta semana que "equivale a una licenciatura en hacer discursos" y que en EE. UU. ese "nivel es pobre para ciertas profesiones, entre ellas el periodismo y las comunicaciones".

Pero Nassar, quien asumió este martes como consejero para las Comunicaciones, en reemplazo de Álvaro García, dijo que no entrará en esa discusión y no tiene necesidad de defender la institución en la cual estudió.



"Yo no puedo entrar en una discusión de esas por varias razonas y le voy a decir la primera: yo no soy la persona para entrar a defender a una universidad del prestigio y el talante que tiene Emerson College", dijo este miércoles durante una entrevista con Caracol Radio.



Y agregó que durante cuatro años de su vida estudió "una carrera maravillosa" en Boston, de la que se graduó en 2001.



"Yo no voy a entrar en una discusión en la que no tengo absolutamente nada que defender, porque mi carrera está ahí", enfatizó el funcionario de la Casa de Nariño.

Nassar tiene una larga trayectoria en medios de comunicación. Ha hecho parte del equipo de Cable Noticias, NTN24, RCN Televisión, RCN Radio y La FM. Además, es reconocido por ser defensor del Presidente y su gobierno y tener afinidad con sus ideologías políticas.



EL TIEMPO