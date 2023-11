Polémica por presión de minsalud a los 'verdes' para aprobación de las reformas

"Uno es de oposición o de Gobierno (...) Algunos que dicen que son independientes o de Gobierno lo único que han hecho es hacer oposición todos los días. Se salen de la Cámara, golpean permanentemente al Gobierno (...) Uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el Gobierno, representación importante en Bogotá a través del Sena, (representación) importante a través de institutos como el Icetex, y hacer oposición".



Esas palabras del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, provocaron una dura reacción en la Alianza Verde y llevaron incluso a que el presidente Gustavo Petro tratara de bajarle el tono a la discusión en la mañana de este jueves, justo cuando la Cámara se apresta a votar la polémica reforma de la salud del Gobierno.



Minutos después de que las representantes Cathy Juvinao y Katherine Miranda llamaran a su colectividad a irse a la independencia, y al Gobierno, a que retirara todas sus cuotas burocráticas, Petro dijo en su cuenta de X que "no hay que sacar todo lo que huela a verde de verdad" en el Ejecutivo.

El gobierno es verde de verdad, no veo que haya que sacar lo que huela a verde de verdad. A lo que queda fuera del gobierno en realidad no le interesa lo verde. https://t.co/l4goD2FUWc — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2023

En concreto, Jaramillo les cobró a los 'verdes' sus cuotas en el Gobierno en el Sena y en el Icetex, en lo que fue interpretado como la admisión pública de que la mermelada está presente en la discusión de la reforma. De hecho, uno de los cargos más importantes en el Gobierno, la dirección del Dapre (la chequera del Ejecutivo) está en manos de Carlos Ramón González, que es uno de los fundadores el movimiento.



"Tras arrebato de sinceridad respecto a @PartidoVerdeCoL, el ministro

@GA_Jaramillo debe contarle al país qué cargos burocráticos les han dado a los otros partidos para aprobar la inconveniente reforma de la salud. Pregunta para los abogados: ¿eso no configura cohecho?", expresó el representante del Centro Democrático Andrés Forero.



En el discurso, el Gobierno se había comprometido a no usar su poder burocrático para mover sus proyectos. Pero ante la crisis de la coalición los apoyos al menudeo han sido claves para obtener votos liberales y del partido de 'la U', cuyas direcciones se habían alejado de los proyectos del Ejecutivo.

Cathy Juvinao, Katherine Miranda y Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: El Tiempo

Además de Miranda y Juvinao, al ministro le respondió la representante Carolina Giraldo, quien señaló que "lamentablemente el Gobierno prefiere 'puestos por votos' en lugar de 'argumento va, argumento que viene' ".



"En el Partido Verde muchos estamos de facto en la independencia. Apoyamos o nos oponemos a cada asunto por convicción. El partido debe abogar oficialmente por la independencia", escribió la congresista.



En el Icetex, Mauricio Toro es el director y uno de los funcionarios de mayor visibilidad en el Gobierno. Él fue congresista de los 'verdes' y su línea política es cercana a la de Katherine Miranda.

Toro se posesionó como presidente del Icetex en septiembre de 2022. Foto: Instagram: @maurotoroo

Un congresista 'verde' consultado por este diario dice que "es claro que en este Gobierno, como en todos, se usa la mermelada", pero advierte que la crisis interna en los 'verdes' es tan fuerte que la sola burocracia no bastará para alinear al movimiento con la Casa de Nariño.



Algo que también advierte el docente experto en comunicación política Carlos Arias. "Claramente el ministro ha repartido puestos o ha dado dádivas en institutos como el Sena en diferentes regionales como Bogotá. El ministro de Salud y el Gobierno Nacional están desesperados porque se les convirtió en lo que ellos llaman un punto de honor, que básicamente es un pulso político si pierden que dejaría un muy mal sabor", comenta.



El experto Gonzalo Araújo, socio de asuntos públicos de Fundar Orza, explica que Jaramillo llegó en tono conciliador a las primeras sesiones de comisión VII de Cámara, pero esa postura fue cambiado con el paso de las semanas y con las dificultades propias del trámite.



"La reforma lleva 274 días en trámite, 90 más de los que dura un proyecto de ley en surtir sus 4 debates. Solamente en plenaria de Cámara lleva 148 días, sin que pueda avanzar en la discusión. La presión del Gobierno por la representación política en las entidades aleja a quienes se sienten incómodos hoy con el gobierno y les eleva la presión a los 'verdes' dentro de Gobierno", sostiene.



En los 'verdes' hay rupturas evidentes: González es la cabeza de una línea más de izquierda, que en el Congreso se expresa a través del senador Inti Asprilla y la representante Martha Alfonso.



Hay también una línea más centro, la de Claudia López, que está cogiendo fuerza de cara al 2026 y que tiene a la esposa de López, la senadora Angélica Lozano, como una de sus figuras más visibles. En esa misma tolda van en ascenso figuras como Juvinao y Miranda.



Otra línea fuerte es la del gobernador Carlos Amaya, que es representativa en Cámara y a quien el gobierno le ha venido coqueteando a pesar de que Amaya en 2022 se fue con Rodolfo Hernández. Y también hay una facción que podría considerarse de derecha, la del senador Jota Pe Hernández.



Todo esto hace poco probable que al final salga una postura unificada de los verdes, que tienen 23 congresistas: ocho senadores y 16 representantes a la Cámara.



Para la analista María Lucía Jaimes, los 'verdes' deberían sentarse a tomar una decisión sobre su partido ya que "un partido no puede actuar de una forma distinta en cada rama del poder. Creo que sería más coherente si es la postura que quieren adoptar en el Legislativo".



De abandonar la coalición de Gobierno, el historiador y politólogo Guido Hurtado indica que sería un golpe para el Ejecutivo ya que "no tendrían la capacidad suficiente de sumar mayorías en el Congreso y eso sí le dificultaría de aquí para allá absolutamente todo, si bien es cierto que ni los 'verdes' están votando a favor del Gobierno".

