Polémica por llegada de Claudia Ortiz a agencia clave para el campo

La designación de la abogada Claudia Ortiz como cabeza de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural (ADR), sigue despertando polémica entre expertos del sector que le critican su falta de experiencia en el áreas agrícola y el hecho de que haya llegado al cargo luego de que se viera frustrado su nombramiento en la Unidad de Nacional de Protección (UNP) por supuestos sesgos políticos.

La controversia la avivó el hecho de que el propio Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, en entrevista con Blu Radio, admitió que la abogada de Los Andes no tiene experticia en el área. Además, que para suplir la maestría que se exige para el cargo, presentó en una notaría una declaración juramentada sobre sus anteriores roles.



EL TIEMPO se comunicó con tres exministros de Agricultura que accedieron a hablar del tema.



Mientras Juan Camilo Restrepo y Cecilia López manifestaron su preocupación sobre la elección de Ortiz en una entidad que entrará a manejar un presupuesto de cerca de 290 mil millones de pesos en proyectos clave para el posconflicto, Rubén Darío Lizarralde salió en su defensa.



“No me parece tan preocupante si la señora Ortiz tiene o no los papeles correspondientes para el puesto en que la van a nombrar, sino que todo esto denota como si la política agraria y de tierras estuviera en un segundo lugar de prioridades. Como la señora Ortiz no calificó para la UNP, entonces, como segunda opción o descarte, pasa a la Unidad de Desarrollo Rural”, dijo Restrepo, exministro del gobierno Santos.



Y en similar sentido se expresó López, exministra del gobierno Samper, quien calificó como "un desastre que se quiera hacer este nombramiento".

La pregunta que me hago es si lo que busca el actual Gobierno es tumbar el punto uno del acuerdo de paz. La señora Ortiz no tiene la formación adecuada ni la idoneidad para llegar a este

"Cómo es posible que el Presidente deje que esta persona, que ya ha mostrado su sesgo político en contra de todo lo que tiene que ver con el acuerdo de La Habana, llegue a un cargo de semejante responsabilidad con el sector agrario. La pregunta que me hago es si lo que busca el actual Gobierno es tumbar el punto uno del acuerdo de paz. La señora Ortiz no tiene la formación adecuada ni la idoneidad para llegar a este cargo. ¿Por qué el Ministro y el Presidente se empeñan en nombrarla?", señaló López.



Por el contrario Lizarralde aseguró que "sabiendo los lineamientos del presidente Duque, en esa agencia se debe nombrar a una persona con experiencia en temas socioeconómicos y por supuesto de desarrollo social y de fortalecimiento del sector rural".

Lo que veo en la hoja de vida de la señora Ortiz, a quien no conozco, es que tiene experiencia administrativa y financiera, algo que es muy importante FACEBOOK

Y agregó que no se puede seguir despilfarrando la plata del posconflicto: "Lo que veo en la hoja de vida de la señora Ortiz, a quien no conozco, es que tiene experiencia administrativa y financiera, algo que es muy importante, pero va a necesitar subdirectores expertos en temas agroindustriales que la asesoren cuando asuma ese cargo”.

Este diario accedió a la hoja de vida de Ortiz y estableció que si bien en registros públicos no aparece una de las firmas que registró en su hoja de vida -Agrícola de los Alisos- la compañía sí aparece referida en registros de Estados Unidos como una vieja cultivadora de flores colombiana.







