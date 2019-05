El enredo en el Gobierno con la elección de nueva supervigilancia

La designación de la excongresista liberal Olga Lucía Velásquez como nueva superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada se convirtió en un verdadero ‘chicharrón’ para el gobierno del presidente Iván Duque.

Para poder hacer la designación hasta ahora el presidente Iván Duque ha tenido que nombrar dos ministras ad hoc, luego de que el ministro encargado de hacer el nombramiento, el de Defensa, Guillermo Botero, se declaró impedido para hacer la escogencia.



Inicialmente el jefe de Estado le hizo el encargo a la ministra del Trabajo, Alicia Arango, muy cercana al senador Álvaro Uribe y quien fue la jefe de debate de la campaña de Duque a la Presidencia.



Pero ella se negó a nombrar a Velásquez en el cargo y lo hizo público. Dijo que desde su lugar de detención, la estación de Carabineros del Parque Nacional, en Bogotá, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno le había enviado la hoja de vida, con la respectiva recomendación.



Fue absolutamente enfática en que bajo ninguna circunstancia procedería a nombrar a la excongresista.



Y como el plazo que se le había dado para que nombrara se venció, pues el Presidente no insistió con ella sino que procedió esta semana a nombrar como ministra ad hoc para este caso a la titular del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



Sin embargo, hasta ahora la nueva encargada del ‘chicharrón’ no se ha pronunciado sobre el asunto. Según trascendió, la ministra comenzará la próxima semana a evaluar la situación, pero -con este contexto- no parece fácil.



Una situación similar a esta se vivió con Claudia Ortiz, quien inicialmente iba a ser designada para la Unidad Nacional de Protección, pero ante los cuestionamientos en redes sociales y medios de comunicación por algunos trinos suyos en contra de sectores de izquierda, su nombramiento se enredó.



Terminó como directora de la Agencia Nacional de Tierras, en medio de unos cuestionamientos luego de que el propio Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, en entrevista con Blu Radio, admitió que la abogada no tenía experticia en el área.



Además, que para suplir la maestría que se exige para el cargo, presentó en una notaría una declaración juramentada sobre sus anteriores roles.

Quién es Olga Lucía Velásquez

Olga Lucía Velásquez fue representante a la Cámara avalada por el Partido Liberal.

Claro que también durante la administración del alcalde Samuel de Moreno (Polo) ella ocupó algunos cargos, incluso la Secretaría de Gobierno.



Dentro del liberalismo fue muy cercana al exministro Juan Fernando Cristo, pero cuando este se retiró del Partido Liberal, ella se quedó dentro del oficialismo de la colectividad, donde incluso fue integrante del directorio bogotano.



Hasta ahora ese partido no ha reclamado que ella eventualmente ingrese al Gobierno Nacional en representación de la colectividad. Si lo hace, será como una cuota del mismo Gobierno. Eso sí, con el respaldo de un buen número de representantes liberales a la Cámara.





