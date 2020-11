Polémica por cifras de desaparecidos en informe de Centro de Memoria

La Organización Desaparición Forzada denunció que la Fiscalía General de la Nación y el Centro de Memoria Histórica (Cnmh) disminuyeron las cifras de desaparición forzada en el país.



Los investigadores de esta organización señalaron que el Cnmh no contó 4.152 registros de personas desaparecidas en el informe de agosto.



En redes sociales, el Cnmh publicó que entre 1964 y 2016 hubo 76.320 desaparecidos forzosamente.



“El Centro Nacional de Memoria Histórica tenía un registro de 80.472 casos y la reducción que hace es de 4.152 registros que excluye de esa temporalidad”, denunció uno de los investigadores.



Érik Arellana, de la Organización Desaparición Forzada, agregó en medios que “sobre esa base de 80.472 casos había bajado la cifra a 76.320 víctimas de desaparición. No hay una explicación, no hay una razón, y eso nos parece bastante vergonzoso”.



Por su parte, el Centro de Memoria Histórica respondió en un comunicado: “Para la elaboración de esta pieza con fecha de corte 20 de agosto de 2020, al realizar el filtro por fecha, no se incluyeron 4.262 víctimas que quedaron fuera del rango, de las cuales de 4.128 no se tiene fecha de ocurrencia del evento (el equivalente al 5,1 % del total de las víctimas de desaparición forzada), debido a que la fuente del hecho no suministra o desconoce la fecha de ocurrencia de los mismos. Lo anterior no quiere decir que estos casos se hayan borrado del Sievcac. Por el contrario, toda la información recopilada desde 1958 hasta 2018, que contiene 80.472 víctimas”.



