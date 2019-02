Controversia por posible aspiración presidencial de Canciller

La confesión del canciller Carlos Holmes Trujillo a unos estudiantes en Medellín de que sería aspirante presidencial en 2022 generó toda una controversia política en el país, pues algunos sectores consideran que con esta declaración el ministro de Relaciones Exteriores estaría participando en política de manera "indebida".

Aunque Trujillo dijo en una declaración este domingo 10 de febrero que está "comprometido" con el gobierno de Iván Duque y que lo ocurrido en Medellín se trató de un episodio "distendido y jocoso", este hecho, para muchos prematuro, pone una realidad política sobre la mesa.



El pasado viernes, ante la pregunta de un estudiante sobre si sería candidato presidencial en 2022, el Canciller respondió: "Llegado el momento se los diré pero, aquí entre nos, que no salga de Colombia, claro que sí, yo voy a aspirar en el 2022".

Tan pronto se conoció esta declaración, desde la oposición salieron a acusar a Trujillo de estar "en campaña".



El senador del Polo Iván Cepeda fue el primero en reaccionar y aseguró que la actuación de Trujillo puede tener "consecuencias disciplinarias".

No contento con conducir una desastrosa política exterior, el canciller Holmes Trujillo anuncia que es candidato presidencial. Eso es participación indebida en política y puede tener consecuencias disciplinarias. Con razón el gabinete tiene 60% de imagen desfavorable en encuestas — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) 10 de febrero de 2019

Desde la Alianza Verde también criticaron las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores. Lo hizo el senador de la coelctividad Antonio Sanguino.



"(Iván) Duque hizo campaña contra los acuerdos de paz y por eternizar la guerra interna. Su canciller hace campaña desde ya jugando a la guerra con Venezuela", manifestó Sanguino.



Desde sectores independientes también hubo pronunciamientos. El senador de 'la U' Roy Barreras se preguntó sobre la prudencia de esta declaración.



"El Canciller anunciando tres años antes su aspiración (igual que Sergio Fajardo) me pone a pensar si en mi caso estoy equivocado apostándole a la prudencia.¿Camarón que se duerme se lo lleva la corriente? o ¿No por mucho madrugar amanece mas temprano?", expresó Barreras.



EL TIEMPO se comunicó con congresistas del Centro Democrático, quienes expresaron que, por ahora, no se van a pronunciar sobre el tema hasta conocer concretamente el contexto del pronunciamiento.



Las reacciones no sólo han provenido de sectores políticos sino de académicos e influenciadores en redes sociales.



Trujillo, en una declaración emitida en la noche del pasado sábado, aseguró que su "único objetivo en este momento es el de seguir trabajando en la implementación de la política exterior del gobierno del presidente Iván Duque Márquez".



