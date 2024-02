Polémica en embajada de Colombia en México por supuesto uso indebido de instalaciones

La embajada de Colombia en México de nuevo está en el centro de la polémica, esta vez, por unos señalamientos por un supuesto uso indebido de las instalaciones diplomáticas en ese país.



El periódico El Espectador informó sobre un video protagonizado por el diputado mexicano Temístocles Villanueva, el cual habría sido grabado en la sede de la embajada de Colombia en territorio mexicano.



Desde el partido Cambio Radical, que publicó la grabación - la cual inicialmente se compartió en la cuenta de Tik Tok del político de México - señalaron: "Otra perla del gobierno del “cambio” de Gustavo Petro: el destituido embajador bachiller en México, Moisés Ninco prestó la Embajada de Colombia para grabar un video de un político de Morena (partido de AMLO). Pregúntenle al cónsul @AndresCamiloHR quien filtró el video".

Otra perla del gobierno del "cambio" de @PetroGustavo: el destituido embajador bachiller en México, Moisés Ninco @MoisesAlvaro_, prestó la Embajada de 🇨🇴 para grabar un 📹 de un político de Morena (partido de AMLO). Pregúntenle al cónsul@AndresCamiloHR quien filtró el video 🤭.

Según la normativa, los espacios diplomáticos no se deberían usar para este tipo de videos con mensajes políticos de personas que, además, no hacen parte de la embajada ni son funcionarios de Colombia.



El sindicato de la Cancillería, Unidiplo, le indagó al embajador Daza por esta situación y especialmente porque les preocupa que la embajada haya sido usada para un video que tiene presuntos fines electorales.

Embajador Moisés Ninco y presidente Andrés Manuel López. Foto: Twitter Moisés Ninco Daza

El diplomático, en respuesta al derecho de petición, explicó que "el señor Diputado Temístocles Villanueva es diputado local en funciones por la Alcaldía Cuauhtémoc" y que este "inició la legislatura en el mes de septiembre del año 2021".



Dijo que, de acuerdo con el articulo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, "las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. El diputado Villanueva inició su legislatura en el mes de septiembre del año 2021, finalizando en septiembre del año 2024, por lo tanto, es diputado en funciones".



Ninco este domingo, por otro lado, agregó en sus redes sociales que "pretenden insinuar que existe una utilización electoral de las instalaciones de la Embajada cuando ni siquiera han empezado campañas o registrado candidaturas en México".



Facebook Twitter Linkedin

Moisés Ninco (der.) durante su nombramiento como embajador en la Casa de Nariño. Foto: @MoisesAlvaro_

En el documento, en respuesta a Unidiplo, sostuvo que en el video no se aprecian los símbolos de la embajada ni se utilizaron recursos de Colombia para ello. Sin embargo, la grabación sí se hizo en las instalaciones de la sede diplomática de Colombia en ese país.



En el video, el diputado señala: "Tenemos que ponernos en unidad, quienes somos de Cuauhtémoc aprendimos una gran lección en 2021, sin unidad se pierde, y con unidad todo es posible. Yo hago un llamado a toda la militancia y a todas las compañeras y compañeros que sin importar la decisión que hoy resulte para la coordinación de la cuarta transformación sigamos caminando juntas y juntos, no nos soltemos".



Para algunos, esto es un llamado con fines políticos. Pero para el embajador Ninco, la grabación "en ningún momento se hace un llamado expreso al voto".

El diplomático, por último, defendió la visita de Villanueva a la embajada, pues señala que con él se ha adelantado un trabajo para vincular a la comunidad LGBTIQ+ colombiana en México.



Ahora bien, el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández le respondió al partido Cambio Radical: "No tengo nada que ver y la sede del consulado está ubicada en otra dirección distinta.

Cada quien que responda por lo que pasa en sus lugares de trabajo, yo no tengo nada que ver y menos filtrando (...)".



Ahora bien, la permanencia de Ninco Daza en la embajada está en duda, pues en noviembre del año pasado el Tribunal de Cundinamarca tumbó su nombramiento porque "la administración desconoció el término de publicación de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015, incurriendo en expedición irregular del acto administrativo demandado".



También señalaron que se "desconoció las observaciones que la ciudadanía hizo

a la hoja de vida del señor Álvaro Moisés Ninco Daza, al no haberse pronunciado respecto a las mismas, antes de efectuar el nombramiento demandado".



REDACCIÓN POLÍTICA