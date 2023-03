Uno de los principales problemas del constitucionalismo colombiano es el hiperpresidencialismo, esto es, la concentración excesiva de poderes políticos y jurídicos en cabeza el Presidente.



Prueba de ello es que en nuestra práctica constitucional parece normal que se le otorguen al jefe de Estado facultades extraordinarias para legislar, y se olvida que en un estado constitucional y democrático la función legislativa debe ser realizada por el órgano representativo y deliberativo, en nuestro caso el Congreso de la República.



Es verdad que el Congreso puede mediante ley otorgar al Presidente facultades extraordinarias para legislar. Sin embargo, esta competencia, dado su impacto en el principio democrático y la separación de poderes, debe ser aplicada de forma excepcional y solo cuando aparezcan motivos realmente necesarios para concederla. Por ello, la Constitución Colombiana de 1991 estableció una serie de condiciones y límites para la validez de las leyes que otorgan facultades legislativas al primer mandatario.



Las facultades deben ser temporales (no pueden superar el término de seis meses) y solo pueden ser conferidas si son “solicitadas expresamente por el Gobierno”, según el numeral 10 del artículo 150 C.P. En la solicitud, el Gobierno tiene la obligación de justificar las razones que determinan su petición, de manera que se especifiquen cada una de las facultades extraordinarias.



Además, tiene la carga de identificar la finalidad constitucional que persigue con las facultades, señalar los motivos de necesidad o conveniencia pública y demostrar que las competencias ordinarias del Congreso no resultan idóneas para legislar sobre el asunto.



En el trámite de la ley, el Congreso de la República debe evaluar esas razones, por lo que bien puede concluir que no están dadas las condiciones para otorgar las facultades. Por la importancia de este asunto, la Constitución exige que las normas que confieren facultades legislativas al Presidente sean ampliamente debatidas y aprobadas mediante mayoría absoluta, esto es, la mitad más uno de los integrantes.

Por otro lado, la ley debe definir las facultades con precisión. El Congreso no puede traspasar íntegramente y de manera indefinida al ejecutivo su competencia para regular asuntos de manera general. Por lo tanto, la ley debe indicar la materia que delimita el ámbito sustantivo de acción del ejecutivo y establecer de forma expresa y manifiesta las facultades que se pueden ejercer.



Por lo mismo, la ley de facultades no debe incorporar expresiones indeterminadas que creen inseguridad en la interpretación de las competencias otorgadas al Presidente. La ley de facultades debe, en definitiva, dejar claros los criterios que orientan las decisiones del ejecutivo dentro del ámbito material de la habilitación.

La Constitución colombiana definió que no se pueden conferir facultades extraordinarias para expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes marco o impuestos (núm. 10 del art. 150 de la C.P).



Por otro lado, el presupuesto sólo puede ser modificado por el Congreso (artículo 345 de la Constitución Política) por lo que no puede facultar al Gobierno para que realice ajustes presupuestales o para que se sustituyan fuentes de financiación (Corte Constitucional, sentencia C-023-1996).



Entre tanto, las normas que otorgan facultades extraordinarias deben cumplir con el principio de unidad de materia (artículo 158 de la C.P). Según este principio, en toda ley debe, primero, identificarse un núcleo temático rector; segundo, existir una relación de conexidad entre el núcleo y la norma que otorga facultades extraordinarias. Esto es, en términos coloquiales, que resulta inconstitucional incluir ‘micos’ en las normas que otorgan facultades extraordinarias.

Contexto política

Vayamos ahora al contexto político actual. A partir de la elección del presidente Gustavo Petro, el Congreso ha tramitado y aprobado un gran número de normas que otorgan facultades legislativas al ejecutivo. Este es el caso del proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el que, para primer debate, se incluyeron diez artículos que conceden facultades extraordinarias al mandatario.



Se resalta que las facultades solicitadas principalmente para ampliar la burocracia del ejecutivo. En efecto, siete de las facultades extraordinarias son para crear o modificar entidades públicas. Las restantes son para modificar la política pública de Familias y Jóvenes en Acción, intervenir en el sector financiero y para regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas. Esta última rechazada en el primer debate.

En el trámite del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo se puede advertir que, a pesar de que el Gobierno solicita expresamente las facultades, no justifica las razones que determinan la petición.



En general, el Gobierno solo indica la finalidad de implementar el PND o la importancia de ciertas temáticas, pero no expone las razones que hacen necesaria la delegación de facultades ni demuestra que el Congreso no resulta idóneo para legislar sobre el asunto.



Así, por ejemplo, en cuanto a la adquisición del Hospital San Juan de Dios solo expuso consideraciones muy generales sobre la historia e importancia de esa institución, pero no justifica la necesidad de disponer de medidas legislativas extraordinarias para ese objetivo.



Muchas de las facultades tramitadas son imprecisas y le otorgan al ejecutivo competencias indeterminadas para, por ejemplo, modificar la estructura de entidades públicas o crear nuevas entidades.



El proyecto de ley otorga facultades para la creación de entidades públicas que se encarguen de los caminos vecinales o del desarrollo forestal. Sin embargo, no se establecen criterios orientadores ni restrictivos en las competencias que se pretende solicitar, atendiendo a que manejan términos muy generales, que hacen imposible una delimitación de competencias del ejecutivo para la eventual creación y estructura orgánica de nuevas entidades públicas.

La falta de precisión y claridad en la facultad de “homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros” hace pensar que se está violando una de las prohibiciones del numeral 10 del artículo 150 de la C.P.



Mediante una ley de facultades no se puede otorgar facultades extraordinarias para crear normas que sean materia de una ley marco. Dentro estas se encuentra la de regular la actividad financiera. La creación de normas generales sobre la gobernanza y los regímenes de entidades públicas de servicios financieros debe ser objeto de una ley marco, por lo tanto, no pude ser objeto de una ley de facultades.



Para terminar, debe atenderse con cuidado que el Congreso realmente delibere sobre la necesidad de las facultades solicitadas y que, en efecto, se alcance la mayoría absoluta para su aprobación. Los debates express y las votaciones en bloque van en contravía de las obligaciones del Congreso. Recordemos que el Presidente no tiene el “derecho” a que el Congreso le otorgue facultades, al contrario, este tiene la obligación de evaluar que existan razones que justifiquen o no conceder esas facultades.

* Director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sabana. Experto del Laboratorio de Gobierno, GobLab.