Esta semana Colombia y Nicaragua se están jugando sus cartas ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para exponer sus argumentos respecto al caso de la demanda interpuesta por el país centroamericano para delimitar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.

Las audiencias orales arrancaron el pasado 5 de diciembre y culminan este viernes. Cada país tiene dos días para intervenir. Nicaragua lo hizo el lunes, Colombia el martes, este miércoles, de 4:30 p.m. a 6:00 p.m., vuelve a ser el turno del país que demandó para responder los argumentos de Colombia y el equipo de defensa de nuestro país hará lo propio el viernes.



La Cancillería explica que durante el proceso la defensa de "Colombia ha sometido ante la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales la reclamación nicaragüense por una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento".



Según lo anterior, el equipo ha insistido en que "al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales como lo busca Nicaragua y la Corte debe rechazar su pretensión". Además, Colombia ha procurado demostrar que tiene plena e indiscutible titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua.



(En otras noticias: Lo que encontró Petro en la zona del ataque a militares en Buenos Aires (Cauca))

Facebook Twitter Linkedin

El canciller está con el equipo de defensa de Colombia en La Haya. Foto: Twitter: @AlvaroLeyva

Pelito Colombia - Nicaragua: ¿Qué dijo Colombia en su primera intervención?

El agente de Colombia, Eduardo Valencia-Ospina, apuntó este martes que la demanda nicaragüense no tiene precedentes. En su intervención, aseguró que "Nicaragua pertenece al club minúsculo y exclusivo de países que cree que las plataformas continentales extendidas pueden invadir los derechos de 200 millas náuticas de otros estados".

Facebook Twitter Linkedin

Eduardo Valencia-Ospina. Foto: Cancillería

En el primer 'round' las respuestas giraron en torno a dos preguntas planteadas por la Corte: si -según el derecho internacional consuetudinario- puede el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de su costa extenderse dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado y la segunda, si existen criterios en el derecho internacional consuetudinario para determinar el límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas de “las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial".



Para ambos casos, la respuesta tajante de Colombia fue 'no'.



(Le recomendamos: A los congresistas les volvieron a subir el salario; esto es lo que ganarán)



El agente enfatizó en que la posición de Colombia “se ajusta a la ley del mar” y “está firmemente respaldada por la práctica de los Estados, y está en línea con los puntos de vista de los Estados vecinos del mar Caribe que han protestado contra

la petición desorbitada” de Nicaragua.



Una de las normas a debate en este caso es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, en sus siglas en inglés).



“Las dos preguntas planteadas por el tribunal son preguntas preliminares que no entran a discutir delimitaciones marítimas. Subrayo este punto porque ayer Nicaragua trató la delimitación marítima. No había razón para que el agente (nicaragüense) considerara lo que constituye una solución equitativa según el artículo 83 de la UNCLOS”, agregó.



Expuso que Colombia es “el primer país, y ojalá el último, que tendrá que defenderse en un caso en el que la totalidad del área supuestamente relevante se ubica más cerca de su costa que la del solicitante".

La defensa de Colombia es de primer nivel y se ha concentrado en buscar la soberanía del país FACEBOOK

TWITTER

El canciller Álvaro Leyva, quien viajó para acompañar al equipo jurídico, sostuvo: "Nuestros expertos expusieron que en la gran mayoría de casos de delimitación de plataforma continental extendida, los Estados han respetado la zona económica exclusiva de terceros países, con lo que ratifica la tesis sobre la inexistencia de normas al respecto, que es lo que la Corte pedía".



Ratificó que la defensa de Colombia es de primer nivel y se ha concentrado en buscar la soberanía del país. En ese equipo mencionó que la presencia de una coagente raizal, Elizabeth Taylor, es el reflejo de la comunidad y sus necesidades.

Pleito Colombia - Nicaragua: ¿qué efectos podría tener la demanda?

El equipo jurídico de Colombia hizo énfasis en algunas consecuencias que podría tener este litigio.



Valencia-Ospina afirmó que el reclamo nicaragüense "tiene implicaciones mundiales de las más preocupantes, ya que constituiría un desarrollo lamentable para la Corte en su rol fundamental de garante de la justicia y la paz".

Facebook Twitter Linkedin

Elizabeth Taylor Jay, coagente; Eduardo Valencia-Ospina, agente; y Andrés Villegas, coordinador especial. Foto: Cancillería

El plan de delimitación propuesto por Nicaragua "producirá un patrón desordenado de parches jurisdiccionales en el Mar Caribe (...). Esto por sí solo debería ser razón suficiente para que la demanda sea rechazada en su totalidad por el tribunal", afirmó.



Por ello, alegó Valencia-Ospina, las consecuencias de esta demanda "son profundamente inquietantes, no apenas para los colombianos sino para la región y para el mundo".



El fallo de la Corte se conocerá en unos meses, por ahora solo se escucharán los alegatos de las partes.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA con información de Efe