Colombia advirtió este martes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los efectos de la demanda de Nicaragua, de delimitar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas y dentro del espacio de otro país.



En la segunda jornada de los argumentos orales de una disputa que se arrastra desde hace casi una década, el agente (principal representante) de Colombia, Eduardo Valencia-Ospina, apuntó que la demanda nicaragüense no tenía precedentes.



"Nicaragua pertenece al club minúsculo y exclusivo de países que cree que las plataformas continentales extendidas pueden invadir los derechos de 200 millas náuticas de otros estados", señaló. "El reclamo de Nicaragua no tiene precedentes en la historia de la solución judicial de controversias", aseguró.



Para Valencia-Ospina, el reclamo nicaragüense "tiene implicaciones mundiales de las más preocupantes, ya que constituiría un desarrollo lamentable para la Corte en su rol fundamental de garante de la justicia y la paz".



El plan de delimitación propuesto por Nicaragua "producirá un patrón desordenado de parches jurisdiccionales en el Mar Caribe (...). Esto por sí solo debería ser razón suficiente para que la demanda sea rechazada en su totalidad por el tribunal", afirmó.

Por ello, alegó Valencia-Ospina, las consecuencias de esta demanda "son profundamente inquietantes, no apenas para los colombianos sino para la región y para el mundo".



Al fin de la jornada, el canciller Álvaro Leyva, les dijo a periodistas que Colombia rechaza la pretensión de delimitar la plataforma continental de Nicaragua de modo que se superponga sobre las de otros países en el mar Caribe.



"Obviamente no hay un antecedente, y nosotros no vamos a ser los que nos vayamos a prestar para que suceda algo que tenemos que evitar a toda costa", dijo Leyva.



El equipo de defensa de Colombia está liderado por el canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

La fuerte respuesta de Colombia

Los expertos de la delegación de Colombia, dijo Leyva, expusieron que "en la gran mayoría de casos de delimitación de plataforma continental extendida los estados han respetado la zona económica exclusiva de terceros países".



Esa postura, añadió, ratifica la tesis de Colombia sobre "la inexistencia de normas consuetudinarias (normas jurídicas no escritas pero basadas en las costumbres) al respecto".



Equipo de defensa de Colombia en La Haya. Foto: Cancillería.

La fase de argumentos orales arrancó el lunes en la CIJ, la más alta jurisdicción del sistema de la ONU, con la presentación de alegatos por parte de Nicaragua.



Por determinación de la Corte, en esta fase las partes deben ceñirse exclusivamente a discutir si la demanda de Nicaragua puede considerarse amparada por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, como norma consuetudinaria.



"Ha sido una discusión bastante técnica, que abordó temas jurídicos, específicamente", dijo el lunes Carlos Argüello, el agente (principal representante) de Nicaragua en el proceso, al fin de la primera jornada de alegatos.



"En esta audiencia no estamos discutiendo el fondo del caso. La Corte limitó la argumentación a dos preguntas técnicas especificas, sobre la aplicación de un artículo de la Convención sobre el Derecho del mar y la costumbre internacional", añadió.



Los letrados nicaragüenses alegaron que los párrafos que conforman el artículo 76 de

la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar ofrece cobertura legal a la demanda.



El artículo 76 de esa Convención se concentra precisamente en la definición de las plataformas continentales. En la parte escrita de este proceso, Colombia ya alegó que la demanda nicaragüense no tiene fundamento e insistió en que posee plena titularidad sobre el área marítima demandada por Nicaragua.



El miércoles Nicaragua ofrecerá una réplica a los planteos de Colombia y el viernes será el turno de los cuestionamientos colombianos.



EFE

