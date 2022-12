El canciller y ministro del Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, habló luego del segundo día de audiencias orales en las que cada país debe exponer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sus respuestas frente a los interrogantes por los que fueron citados los dos países.



Nicaragua pretende una delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de su territorio económico reconocido.



El canciller mencionó, luego de felicitar al equipo de defensa de Colombia, que insistieron en que "no existe bajo el Derecho Internacional Consuetudinario normas que le permitan a un Estado sobreponer sus pretensiones de una plataforma continental extendida sobre la zona económica exclusiva de otro Estado".



Leyva agregó que "nuestros expertos expusieron que en la gran mayoría de casos de delimitación de plataforma continental extendida, los Estados han respetado la zona económica exclusiva de terceros países, con lo que ratifica la tesis sobre la inexistencia de normas al respecto, que es lo que la Corte pedía".



Ratificó que la defensa de Colombia es de primer nivel y se ha concentrado en buscar la soberanía del país. En ese equipo mencionó que la presencia de una coagente es el reflejo de la comunidad raizal y sus necesidades. Esas necesidades, "en las que se recoge todo lo que significa la paz total", de protección del medio ambiente se expusieron en la intervención ante la Corte.



Mencionó que no hay un precedente y que "Colombia no se va a prestar para ser".



Este lunes, el país centroamericano expuso que “las plataformas continentales, así como todas las áreas marítimas que se superponen entre Estados, tienen que ser delimitadas de acuerdo con el derecho internacional (…) reglas que fueron aceptadas por ambas partes como normas de derecho internacional consuetudinario", según expuso uno de los agentes nicaragüenses.



En el turno de Colombia, el país defendió que la plataforma continental reclamada como un derecho “no” puede extenderse legalmente dentro de las 200 millas náuticas de Colombia, en respuesta a preguntas planteadas por este tribunal.



Ahora lo que sigue para este siete y nueve de diciembre son los alegatos de cada país.



