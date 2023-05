Después de que el presidente Gustavo Petro sancionó el pasado viernes el Plan Nacional de Desarrollo, varios miembros de la oposición, que consideran que el trámite de la iniciativa en el Congreso de la República no ha estado ceñido a la ley, han empezado a anunciar demandas en contra del proyecto.



El Gobierno de Gustavo Petro se acostumbró a 'pupitrear' las reformas y los proyectos en el Congreso para evitar la deliberación pública (...).

Hay que recordar que la hoja de ruta de este Gobierno para este cuatrienio, que se denomina ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, fue aprobada en la madrugada del pasado 5 de mayo por el Senado y la Cámara, luego de tres meses de debate.



Entre los argumentos de los congresistas que planean interponer las demandas, la mayoría del partido Centro Democrático, están que el proyecto se 'pupitreó' en el Senado y que el texto no fue publicado en la gaceta oficial antes del último debate.



“El Gobierno de Gustavo Petro se acostumbró a 'pupitrear' las reformas y los proyectos en el Congreso para evitar la deliberación pública, el debate transparente, la profundidad en los temas y especialmente violar los derechos de la oposición”, le dijo el senador Miguel Uribe a Blu Radio, quien confirmó que presentará una acción de inconstitucionalidad para demostrar vicios de trámite y procedimiento ante la Corte Constitucional.



De igual forma, el congresista Ciro Ramírez, del mismo partido, anunció que en los próximos días realizará una acción similar.



“Estaremos demandando por inconstitucionalidad. En el último debate, a medianoche, advertimos que el texto no fue publicado en la página virtual y los senadores no tuvimos acceso al mismo. Por eso ese Plan Nacional de Desarrollo tiene vicios de forma que advertimos en la plenaria del Senado y también congresistas de diferentes partidos, lo dijeron en la Cámara de Representantes”, indicó días atrás Ramírez.

Miguel Uribe considera que el proyecto se ‘pupitreó’ en el Senado. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Asimismo, la senadora Paloma Valencia también anunció que interpondrá una demanda ante la Corte. Si bien la senadora destaca que hay puntos positivos dentro del texto aprobado, considera que las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas al presidente son "preocupantes".



"Si bien logramos tumbar algunos micos como parte de las facultades para crear por decreto nuevas entidades, se fueron otras. (...) El Plan Nacional fue aprobado con múltiples errores de procedimientos. Demandaremos ante la Corte", señaló en una columna de opinión.

Demandas contra el artículo 61

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El partido Conservador también demandará. Horas después de que el proyecto fue aprobado en Senado y Cámara, Efraín Cepeda anunció su intención de presentar una demanda ante la Corte Constitucional contra el artículo 61 de este proyecto.



El presidente de los conservadores, Efraín Cepeda, aseguró desde la plenaria del Senado que en dicho artículo hay una "figura de expropiación que pondrá en peligro la propiedad privada en el campo rural de los colombianos que hemos defendido en el partido".



El artículo, según el texto aprobado por el Congreso, establece los mecanismos para "facilitar y dinamizar los procesos de tierras por oferta voluntaria".



Según Cepeda, se realizaron unas adiciones en el documento final y le preocupa un apartado del punto cinco, que explica cómo serán los procesos de identificación, priorización y compra de predios para la reforma rural.



"En aquellos casos en los que los propietarios no procedan a la venta, la Agencia Nacional de Tierras adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF. Cuando el propietario no acceda a la enajenación, la ANT aplicará los procedimientos agrarios a los que haya lugar", dice el texto.



Para el senador conservador, esto es una figura de expropiación, por eso le pedirán a la Corte que "examine con lupa" lo que quedó plasmado en el documento.

REDACCIÓN POLÍTICA

