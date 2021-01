Duque se reúne con Corte por posible avalancha de tutelas para vacunas

El presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, se encuentran reunidos en la mañana de este jueves con la Sala Plena de la Corte Consitucional, un hecho inusual, que, según La W, se debe a preocupación del Jefe de Estado por la avalancha de tutelas por la vacuna.



La emisora advirtió que la iniciativa del Gobierno busca persuadir a los magistrados de ese tribunal ante una probable avalancha de acciones de tutela que se esperan por parte de las personas que quieren recibir con prontitud su vacuna contra el COVID-19.



En la reunión se encuentran el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos; el vicepresidente de la misma corte, Antonio José Lizarazo; los magistrados de la Sala Plena Diana Fajardo, Paola Meneses, Cristina Pardo, Gloria Stella Ortiz, Alejandro Linares, José Fernando Reyes, Jorge Enrique Ibáñez, la secretaria de la Sala Plena, Martha Sáchica.



El Ejecutivo ha venido socializando el orden en el que se daría el proceso de vacunación acompañado de un cronograma que se activaría con la llegada de las primeras dosis.



De hecho, este miércoles el mandatario también se reunió con el presidente de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quiroz;

el presidente Consejo de Estado, Álvaro Namén; el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello; el contralor general de la Nación, Carlos Felipe Córdoba; el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, entre otros, con el objetivo de socializar el plan de vacunación contra el covid -19.



Días atrás, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le pidió a los colombianos solidaridad para no buscar la vacunación anticipada.

#AEstaHora nos reunimos con magistrados de la Corte Constitucional, a quienes exponemos la estructura y objetivos del Plan Nacional de Vacunas. Manifestamos nuestro agradecimiento a la Corte por su compromiso con el país en esta pandemia y la protección del orden constitucional. pic.twitter.com/gWdwQkhvbh — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 21, 2021

Explicó que en las tres primeras fases se busca llegar a las personas mayores, al personal de mayor riesgo de contagio y a quienes tienen comorbilidades.



"Si nos saltamos la fila y buscamos vacunar a una persona muy joven que no tenga comorbilidades, vamos a afectar a una persona mayor que va a tener un riesgo muy grande de morir", dijo el funcionario.



Añadió que las vacunas no son un bien individual y que acudir a la tutela para buscar la vacunación anticipada le ocasiona un daño a la sociedad.



"Queremos hacerles un llamado muy especial a los jueces de la república, en el sentido de que estas prioridades que van a salir en el decreto tienen toda la legitimidad, que fueron consultadas con la sociedad, con las organizaciones, con las entidades científicas, y por lo tanto nuestra invitación a los jueces es a hacer respetar esa prioridad", dijo Ruiz.



Asimismo, el presidente Duque se sumó hace unos días al llamado, y dijo que se espera que las personas que no están en la lista de prioridades no empiecen a congestionar el sistema judicial con tutelas para "saltarse ese lugar".



"La invitación que se hace a la justicia es que acompañe este plan de vacunación", indicó Duque.

