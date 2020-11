Este es plan de salvamento en Chocó, tras desastres por lluvias

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, al finalizar el Puesto de Mando Unificado que encabezó este miércoles en Quibdó para atender la emergencia invernal que dejó 6.771 familias damnificadas, anunció un plan de reubicación, salvamento y desarrollo para este departamento.



Entre las medidas está la reubicación de dos corregimientos, para evitar nuevas tragedias.



(En contexto: Nuevo huracán afectaría a La Guajira y el resto de la región Caribe)

“Vamos a presentarle al Presidente el 14 de diciembre el plan que nos garantice la reubicación de Boraudó, en el municipio de Lloró, y Pogue, del municipio de Bojayá, dos corregimientos que han estado pendientes de esa reubicación, desde hace varios años, y donde sabemos que la tragedia puede ser muy grande si no tomamos las medidas ya, con carácter urgente. Esta reubicación tenemos que hacerla de la mano del sector empresarial. La doctora Sandra Forero va a traer acá al presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros; a la Cámara Colombiana de la Infraestructura”, señaló la Vicepresidente.

Donde sabemos que la tragedia puede ser muy grande si no tomamos las medidas ya, con carácter urgente FACEBOOK

TWITTER

Vicepresidenta en Lloró, Chocó. Foto: Vicepresidencia

La alta funcionaria, quien estuvo acompañada de la Ministra de Cultura, Carmen Vásquez; la Ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres; el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo; y representantes del sector privado dijo que "Chocó necesita más que pañitos de agua tibia".



(Además: 'En la isla de Providencia hace 10 años que no nace un niño': Congresista de San Andrés)



“Además, de darle un alivio a esta emergencia que está viviendo el Chocó, con ayudas de corto plazo, necesitamos trabajar de la mano de las autoridades y desde el Gobierno Nacional, para las soluciones de mediano y de largo plazo para este departamento y para todo el Pacífico", sentenció Ramírez y agregó que "este es una región con un potencial enorme de generar riqueza que les dé un mejor nivel de vida a sus habitantes”.



La Vicepresidenta entregó un cargamento de ayudas humanitarias y anunció que están en camino 6000 kits de alimentos, productos de aseo, frazadas, toldillos, entre otros implementos, que llegarán a los municipios golpeados por las lluvias.

Lo más urgente que también tenemos hoy es la situación de Lloró FACEBOOK

TWITTER

La alta funcionaria, quien también se desplazó a Lloró, Chocó, explicó que el plan de salvamento contempla reparaciones en infraestructura, para mitigar los daños recientes y preparar al departamento, de cara a emergencias futuras.



“Lo más urgente que también tenemos hoy es la situación de Lloró, donde debemos atender no sólo la reconstrucción del puente. La viceministra de infraestructura, Olga Ramírez, va a estar al frente, no sólo de lo que tiene que ver con el puente, también del tema de vial y del muelle”, advirtió.



(No se quede sin leer: Nuevo rifirrafe entre Mindefensa y Gustavo Petro por huracán Iota)



En cuanto a las soluciones estructurales, la Vicepresidente enfatizó en la necesidad de generar desarrollo, con impacto social.



“Necesitamos que en el departamento pueda haber nuevas opciones de desarrollo económico, generación de empleo, oportunidades para la ciudadanía. Tenemos aquí a varias representantes de la red de mujeres del departamento, el sector privado también va a acompañarlas a ellas en sus proyectos productivos, huertas caseras, proyectos de distinta índole”.



Ramírez puntualizó que la tarea pendiente con la que el Gobierno se está poniendo al día con el departamento, tiene que ver con el turismo. “Con el ministro de Comercio, se está trabajando en ver cómo vamos a hacer para que Chocó pueda atraer más turismo sostenible”.

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET