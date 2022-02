El embajador de Colombia en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón salió a desmentir lo que en torno a él dijo la aspirante al Senado Piedad Córdoba.



Le puede interesar: Los viajes de Piedad Córdoba por los que está indagando la Corte Suprema



"Se me ofrece un video que involucra, entre otros, a los embajadores Pinzón y Ordóñez, así como al funcionario estadounidense Michael Kozak, Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, conspirando para mi extradición y la siembra de nuevos montajes judiciales”, dijo Córdoba, que instó a la Fiscalía y el Gobierno de Estados Unidos para que investiguen.

Sobre este tema en la noche de este martes el embajador Colombiano en la capital de Estados Unidos emitió el siguiente comunicado en el cual hace algunas precisiones a lo dicho por las congresista y candidata del Pacto Histórico





Washington, Febrero 22, 2022



Respecto a las denuncias de la Candidata al Senado, Piedad Córdoba, como siempre cuando hay referencias a mí, respondo de frente con total claridad y transparencia. Por lo tanto, me permito expresar lo siguiente:



1. Nunca he sostenido una reunión con el Señor Michael Kozak durante mi tiempo como embajador en Washington DC, mucho menos en las últimas 24 horas, y ciertamente nunca en los últimos 7 meses.



2. No conozco a la Señora Campers a la cual hace referencia el correo.



3. No hay forma de que exista el video en mención, ya que esa información no es cierta, no existe.



4. Hay que aclarar que el señor Kozak no es subsecretario para el hemisferio desde hace más de un año. No lo ha sido en los períodos en que he sido Embajador de Colombia en Estados Unidos.



5. Es claro que el correo en referencia es apócrifo



6. Solicitaré de inmediato a las autoridades en Estados Unidos y Colombia que exploren las IP, y cuentas de los correos en mención para llegar a los responsables de este montaje.



7. En los próximos días entablaré una denuncia penal dado que se está utilizando y suplantando el nombre de funcionarios serios y profesionales de la embajada, así como afectando mi buen nombre. Esta parece ser una práctica que han utilizado en otros casos.



8. No corresponde a esta embajada participar en actividades políticas sino por el contrario presentar las fortalezas de nuestra democracia, solicitar los apoyos para consolidarla y contribuir a unas elecciones libres, transparentes y sin injerencias externas.



Juan Carlos Pinzón Bueno

Embajador de Colombia en Estados Unidos





Además: Piedad Córdoba llevará su caso a instancias internacionales