Piden estrategias en planes territoriales para prevenir la violencia

La Misión de Observación Electoral (MOE) considera que los Planes Territoriales de Desarrollo deben contar con estrategias para atender la violencia contra líderes locales políticos y comunales.

Para la MOE ha habido propuestas ambiguas y sin resultados claros. Según sus cifras, hasta el 30 de abril de este año se registraron 155 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, los líderes sociales son los más afectados con 85 casos (54,8 %).



Alejandra Barrios, Directora de la MOE, dijo que “es necesario que los mandatarios locales incluyan programas claros que enfrenten y prevengan la violencia contra líderes en sus territorios, para poder contar con los recursos necesarios para hacer frente a este desastre humanitario en que se ha convertido el asesinato selectivo de los liderazgos locales”.



Para conocer el panorama, la Moe priorizó algunos territorios donde han ocurrido hechos violentos en el 2020, seleccionó 25 planes de desarrollo departamentales y 25 planes municipales, con el fin de hacer seguimiento a la inclusión de propuestas y estrategias que prevengan los hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales.



De los 50 planes de desarrollo seleccionados para su revisión, encontraron fuentes abiertas en 15 planes de desarrollo departamentales en su versión final, y 9 planes municipales: “esta dificultad en el acceso a la información afecta el control ciudadano y la participación de personas interesadas en el debate de la hoja de ruta de los gobiernos locales, que debe ser de fácil acceso ciudadano”, afirmó la Moe.



Con esta revisión, se pretendió buscar que los planes territoriales de desarrollo incluyeran medidas que estuvieran relacionadas con la protección a líderes políticos, sociales y comunales; la adopción de medidas de prevención para evitar hechos de violencia contra los diferentes tipos de liderazgos; la atención a economías ilegales como fuente de violencia, y la definición de medidas diferenciales de atención de la violencia contra las lideresas.



El estudio encontró que, si bien, a nivel departamental fueron incluidas algunas medidas frente a las categorías descritas, no contemplan enfoques de género: “Esta situación puede resultar en hechos revictimizantes, ya que la atención a mujeres víctimas debe incluir estrategias más complejas e integrales que vayan más allá de quién ejerce el rol de liderazgo, e integre a la familia y el entorno en el que se encuentran”, agregó Barrios.



Por eso, la MOE llamó la atención a los departamentos y municipios donde los líderes han sido victimizados para que definan medidas claras de protección y atención: “En tal sentido, es necesario que las acciones de los gobiernos locales no sean meramente reactivas frente a los hechos violentos, e incluyan planes de protección ya sea por medio de apoyo a medidas de instituciones del orden nacional, o creando y fortaleciendo medidas propias”.



Asimismo, se resalta que la presencia de cultivos ilícitos, minería ilegal, o estructuras de microtráfico coincide con hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, y a su vez con la presencia de estructuras armadas organizadas.



La MOE informó que a nivel departamental estas entidades territoriales, en su mayoría, no incluyen estrategias de acción frente al control de las economías ilegales. Es decir, su acción frente a la prevención y manejo de uno de los principales actores generadores de violencia en los territorios depende casi en exclusiva de las acciones que decida emprender el gobierno nacional para atender estas situaciones.



Por eso, la MOE pide que Asambleas y Concejos prevengan hechos de violencia contra líderes; especialmente, en los Consejos Municipales de Cauca, Córdoba, Magdalena y Atlántico.



POLÍTICA.