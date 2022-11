El pasado jueves 3 de noviembre, el Presidente Gustavo Petro fue noticia por una declaración donde cuestionó al sistema de salud del país al referirse a él “como uno de los peores del mundo”. Además, afirmó que Colombia fue una de los peores países en el manejo de la pandemia del covid-19.



Petro anunció en Aracataca, Magdalena, que a inicios de 2023 se presentará la reforma a la salud, con la que se buscará la universalidad y tener una base pública donde “no se mire a la personas como un cliente, sino como un sujeto de derechos”.

Ante esta situación, expertos de distintos sectores, incluyendo el de la salud, han dado a conocer sus argumentos para no compartir las declaraciones del mandatario. Una de esas voces es la del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien en su columna de este lunes en EL TIEMPO le ha pedido al hoy ministro de educación, Alejandro Gaviria, que defienda al actual sistema de salud del país, el cual él conoce muy bien tras haber sido jefe de la cartera de salud en el gobierno de Juan Manuel Santos.



En su columna titulada 'Gaviria en su laberinto', Henao le pide a Gaviria que "No deje que le mientan al país" con la afirmación del Presidente y asegura que se están sembrando temores "pues ya se está anunciando que volverá a un sistema público que reemplazamos en 1993".



Para Henao, el sistema de salud actual ha tenido logros como el aumento de cobertura de los servicios, el cual "no llegaba al 20 % de la población y hoy es del 95 %, según la OMS". Otro de los argumentos de Henao en materia de cifras son la reducción a la mitad de la tasa de mortalidad infantil: "de 29x1000 a 15x1000, y la desnutrición del 20 % a menos del 3 %".



El exministro de Vivienda también mencionó en su columna que la afirmación del presidente Petro causa malestar en los "cientos de miles de personas que trabajan diariamente" en el sector salud.



En su columna, Henao aprovechó también para afirmar que los la creación de los EMIT (Equipos Médicos Interdisciplinarios Territorial) anunciados por la ministra de Salud, Carolina Corcho, hacen parte de un "modelo muy similar al que se aplicó en Venezuela y en Cuba y que terminó en que en esos países los médicos ya no ganan ni como profesionales".

El exministro Henao le dijo al ministro Gaviria, "que entró como un general a este gobierno" y "está perdido en su laberinto".

