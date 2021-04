Las nuevas medidas que rigen en el país para frenar covid desde hoy

Las ciudades capitales del país, que aparecen entre las más golpeadas por el tercer pico de la pandemia del covid-19, comenzaron a tomar nuevas medidas de prevención ante el incremento de casos que se están dando y para ajustarlas a la circular que en tal sentido emitió este lunes el Gobierno Nacional.

El hecho es que si bien se han tomado por parte de las alcaldías medidas excepcionales, el reporte del número de contagios, así como la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, UCI, se sigue manteniendo muy alta.



Es por esta razón que, tras el confinamiento del fin de semana, seguirán aplicando una serie de medidas que tienen como propósito, según argumentan los gobernantes, evitar que sigan aumentando los casos activos del virus y que la red hospitalaria colapse.



Si bien el Gobierno Nacional estableció este lunes una serie de restricciones, que fundamentalmente se basan en el nivel de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, los gobiernos departamentales no han emitido nuevos decretos. Esto porque en buena medida están en sintonía con la circular oficial.



De la aplicación de protocolos de bioseguridad en el comercio depende, en gran medida, el avance del tercer pico. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

Es el caso de Medellín, donde el gobierno local mantiene su medida de toque de queda nocturno entre las 8 p. m. y las 5 a. m. del día siguiente. Además, continúa vigente el pico y cédula, teniendo en cuenta el último número del documento de identidad.



Barranquilla también tendrá toque de queda nocturno, irá cada día entre las 6 p. m. y las 5 a. m. El pico y cédula también estará vigente para ingresar a comercios y funcionará bajo la modalidad de pares e impares.



En Cali, por ahora, hubo toque de queda desde las 8 p. m. de este lunes hasta las 5 a. m. de hoy. Adicionalmente, está vigente el pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales, bancos, supermercados, notarías, entre otros. Este funciona bajo la modalidad de pares e impares, dependiendo del último número del documento de identidad, y el día, según el calendario.



En cuanto a las medidas en Bogotá, habrá toque de queda nocturno y pico y cédula. El jueves regresa el confinamiento en Bogotá, el cual será, una vez más, entre las 8 p. m. del jueves y las 5 a. m. del lunes 26 de abril.



Lo que plantea el Gobierno

Ante los incrementos sostenidos de casos de coronavirus en algunas ciudades durante las últimas semanas, a causa del tercer pico de la pandemia que enfrenta el país, el Gobierno Nacional expidió este lunes una nueva circular con medidas para contener la curva de casos y muertes y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI).



Para los ministerios de Salud y del Interior, los municipios en observación por aumento en la curva de casos y muertes son Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira, y las ciudades en observación por incremento tanto en casos como en la ocupación de UCI son Medellín, Cali, Santa Marta, Barranquilla y Valledupar.



La circular les ordena a los mandatarios locales de ciudades con ocupación de UCI superior al 50 por ciento instaurar el pico y cédula y el toque de queda nocturno, pero con variación del horario según la ocupación de dichas unidades.



Si bien estas medidas deben ser acatadas por los mandatarios, ellos pueden llegar a un acuerdo con el Ejecutivo alrededor de estas decisiones para expedir el decreto.



Según la circular emitida, una de las novedades es que en las ciudades o regiones cuya ocupación de UCI sea superior al 85 por ciento se instaura pico y cédula, incluyendo el transporte público masivo, como el MIO, en Cali, hasta las 5 a. m. del lunes 3 de mayo.



De todas maneras, el pico y cédula no aplica para los hoteles y ni los establecimientos gastronómicos. Tampoco para el transporte intermunicipal. Pero la circular sí establece el toque de queda nocturno hasta el 3 de mayo, entre las 6 p. m. y las 5 a. m.



Sin embargo, el Gobierno aclaró que se permite en todo momento el tránsito de personas y vehículos que retornen a sus ciudades, así como los servicios domiciliarios y las actividades señaladas en el decreto 1076 de 2020, como la adquisición de bienes de primera necesidad.



Según la información del Ministerio de Salud, con corte al 18 de abril, algunas de las ciudades que se encontraban en este grupo eran Medellín, Santa Marta, Manizales, Pereira y Cali, entre otras.



Por otra parte, en las ciudades que se encuentren con ocupación de UCI entre el 80 y el 84 por ciento se ordena el pico y cédula, incluyendo la movilización en el transporte público, y restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, hasta el lunes 3 de mayo.



De acuerdo con la cartera de Salud, hasta el 18 de abril, entre las ciudades que se encuentran en este grupo están Bucaramanga y Valledupar, entre otras. Según lo reportado en la tarde de ayer por la alcaldesa Claudia López, Bogotá se encuentra en este grupo.



En cuanto a las medidas para las poblaciones con ocupación de cuidados intensivos entre el 70 y el 79 por ciento habrá pico y cédula, pero, de acuerdo con la circular del Gobierno, no aplicará para el transporte público. Y el toque de queda será entre las 10 p. m. y las 5 a. m. Según lo reportado por el Ministerio de Salud con corte al 18 de abril, Barranquilla y Montería están en este rango.



Finalmente, en las ciudades que se encuentren con ocupación de unidades de cuidados intensivos entre el 50 y el 69 por ciento aplicará el pico y cédula, pero no en el transporte público; el toque de queda irá desde las cero horas hasta las 5 a. m. Algunas de las ciudades que se encontraban en este grupo hasta el 18 de abril son Cartagena, Tunja y Armenia.



En otros asuntos, el Ejecutivo les ordena a los alcaldes y gobernadores no autorizar los eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas y tampoco habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile ni el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.



Se verificará

El ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que de todas maneras el próximo lunes se hará un evaluación de las medidas anunciadas a fin de determinar su eficiencia y determinar cuáles deben continuar y cuáles es necesario adecuarlas.

Básicamente lo que se hace es verificar el comportamiento de las ciudades y dependiendo de la capacidad de la UCI se toma la decisión.



De todas maneras, el Gobierno invitó a los colombianos a evitar las visitas a familiares o amigos con quienes no se conviva, así como comidas en espacios cerrados.

Es por esto que Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de l Presidencia, Dapre, dijo que las medidas de bioseguridad son la forma más efectiva de combatir el virus.



“Debemos persistir en la importancia del lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento, y el autocuidado. Las medidas de restricción a la movilidad son medidas que se aplican cuando se incrementa la ocupación de UCI y la velocidad de transmisión del virus”, destacó el funcionario.



