Colombia está próxima a iniciar las negociaciones para definir en cuánto quedará el salario mínimo para el año 2023. Según la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la idea es iniciar el proceso el próximo 30 de noviembre y tener un acuerdo, a más tardar, en la semana del 16 de diciembre.



(Puede leer: Bienes y servicios ya no subirían de precio con aumento de salario mínimo)

Previo a este inicio de conversaciones, el presidente Petro se refirió al tema. Lo hizo mientras se lanzó la iniciativa de lo que denominaron 'Grupo Élite de Inspección Laboral para la Equidad de Género', un programa que estará conformado por 50 mujeres, cuya misión es corregir la desigualdad de género en el mundo laboral.



El jefe de Estado aseguró sobre el salario mínimo que este no cubre a toda la población colombiana.



"Lo que han mal llamado informalidad no nos permite ver otro mundo económico que no está precisamente bajo la realidad salarial, se mueve bajo otras condiciones de ingresos más reducidos que el salario mínimo que vamos a entrar a discutir", reflexionó.



(En otras noticias: Los cinco ejes del reinicio de los diálogos entre el Gobierno y el Eln)

En su discurso, Petro cuestionó la eficacia que tiene el alza anual que se acuerda. "Poco hemos visto qué eficacia tiene si es del 10, 15, o 20 %, ¿en qué afecta? La persona que gana 100.000 pesos por encima del salario mismo en el año no sube en la misma proporción del salario mínimo necesariamente. Puede quedar incluso por debajo y salir de las cuentas", expuso.



El mandatario afirmó que aproximadamente el 60 % de la fuerza laboral de Colombia gana menos que el salario mínimo.



"Uno se pregunta si lo que estamos haciendo es intentar que la gente que trabaje recupere el poder adquisitivo de sus ingresos, pues resulta que la mayor parte de las personas que tienen un ingreso no dependen de si el salario mínimo crece o no, porque su fuente de relación con el trabajo no tiene que ver con el salario. Entonces estamos aplicando unas medidas que no cubren las necesidades de la mayor parte de la población trabajadora", enfatizó.

Estamos aplicando unas medidas que no cubren las necesidades de la mayor parte de la población trabajadora FACEBOOK

TWITTER

El jefe de Estado cuestionó que el hecho de firmar el decreto del alza no mejora necesariamente el nivel de vida de la población, pues expuso que aumentar el salario no funciona si sigue el alza de precios en algunos alimentos de la canasta básica familiar.

“De nada sirve crecer 10 % o 15 % si la canasta familiar crece más. Lo que está es bajando el salario. Se trata de que crezca el nivel de vida de las personas, no que disminuya”, sostuvo.



AURA SAAVEDRA ÁLVAREZ

POLÍTICA