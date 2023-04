El primer encuentro del presidente Gustavo Petro con la oposición al régimen de Nicolás Maduro, que se cumplió en la noche de este sábado en la hacienda de Hatogrande, terminó con un llamado a que se defina cuanto antes una fecha para la realización de las elecciones presidenciales de 2024 en el vecino país.



Como “muy productiva” calificó la delegación de la Plataforma Unitaria —el grupo de opositores que empezó un diálogo con el chavismo, por ahora suspendido— la reunión con Petro. A la cita también asistieron, por el lado colombiano, el canciller Álvaro Leyva y la jefa de gabinete, Laura Sarabia.



Por el lado de la oposición venezolana llegaron el coordinador de la delegación, Gerardo Blyde, con Claudia Nikken, Tomás Guanipa, Stalin González, Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Alejandro Mora y Roberto Enríquez.

Reunión entre Petro y los miembros de la delegación.

En diálogo con este diario, González dijo que en el encuentro, que duró un poco más de una hora, tuvieron espacio para hablarle a Petro de su visión de lo que está sucediendo en su país.



“La principal conclusión es que estamos de acuerdo en que las cosas deben mejorar en Venezuela. Las cosas no están bien. Deben cambiar tanto en lo económico, en lo social y político. Debe haber un espacio real para la democracia y el ejercicio de la política”, le dijo González a EL TIEMPO.



Justamente, la necesidad de definir un cronograma electoral fue tema central en la mesa. Y es que la oposición le ha reclamado a Maduro que haga claridad sobre la fecha de los comicios en 2024, cuando termina su periodo de seis años.



El canciller Álvaro Leyva, a la salida de la reunión, se mostró optimista con los resultados de la charla. Dijo que “la coyuntura está dada” y que lo ideal es que las elecciones se lleven a cabo el otro año, y que “dependiendo de lo que salga en esas elecciones, viene otro proceso electoral en el 2025 que tiene que ver con los cuerpos colegiados y todas aquellas otras elecciones que deban tener lugar: gobernaciones y asambleas”.

Álvaro Leyva en la reunión.

Blyde, por su parte, sostuvo que la intención de la delegación de la Plataforma Unitaria es llegar a acuerdos en los puntos de la agenda que se estableció con el chavismo y que ha sido discutida en México.



Desde Hatogrande manifestó que el paso fundamental es que “haya elecciones libres para que haya condiciones, para que pueda recuperarse la economía venezolana y para que no haya presos políticos ni perseguidos y cesen las violaciones de derechos humanos”.



Estas posiciones en común, que quedaron en evidencia tras el encuentro, son un mensaje claro para el chavismo, en cabeza de Maduro, quien hasta el cierre de esta edición no se había pronunciado sobre la reunión.



El canciller Leyva agregó que Colombia confía en que los comicios se puedan desarrollar “con todas las reglas propias del Sistema Interamericano”. También habló de la necesidad de garantías democráticas en Venezuela y de reglas del juego claras para las organizaciones que quieran participar “libremente en unas elecciones que, naturalmente, no podemos postergar”.



González expuso que el presidente Petro fue “muy receptivo” frente a los planteamientos que le argumentaron y las garantías electorales que piden. Entre ellas están contar con el mayor número posible de centros electorales, con tecnología y logística independientes y verificables. “Para todo eso necesitamos el apoyo técnico del CNE”, dijo. También insistió en la importancia de una veeduría internacional.

El dirigente opositor, Gerardo Blyde.

Ahora bien, sobre el tema de las sanciones —que suman más de 900 — el presidente Petro insistió en la tesis que planteó en su visita de la semana pasada a Estados Unidos. Es decir, que estas se vayan levantando paulatinamente, mientras se producen los avances en materia de democracia.



“Este acuerdo entre venezolanos implica, naturalmente, un cronograma electoral con garantías y un levantamiento de sanciones en paralelo. Estamos en una búsqueda de soluciones”, complementó el ministro de Relaciones Exteriores.

Hubo algunos sectores de la oposición que reclamaron el hecho de no haber sido invitados a dialogar con el presidente Petro, aunque el jefe de Estado dijo que próximamente lo hará.



El expresidente Andrés Pastrana, por ejemplo, cuestionó que no se convocó a María Corina Machado, la coordinadora del partido político Vente Venezuela, del ala más radical de la oposición. “Sin la esencial presencia de María Corina Machado, el narcodictador Maduro juega en la reunión de Bogotá con dados cargados. La descarada trampa al anhelo de libertad de los venezolanos muestra, una vez más, su absoluto desprecio por la democracia”, aseguró Pastrana.



Y es que varios sectores en Venezuela, Colombia y Estados Unidos ven con desconfianza este proceso, pues aseguran que puede terminar dándole oxígeno político y económico al régimen sin que se produzcan los cambios democráticos en el vecino país.

Las expectativas por la cumbre de Bogotá

Otra de las conclusiones giró en torno a lo que esperan de la conferencia que se realizará mañana en Bogotá, a la cual fueron invitados una veintena de países.

En nombre de la delegación, Blyde enfatizó en que tienen “esperanzas reales del éxito de la próxima cumbre”. Dijo que esperan “un exhorto para que las partes regresen al proceso de negociación de México”.

Leyva adelantó que hay “un liderazgo” que “hace de Colombia un país garante en cabeza del Presidente”. “Naturalmente no es fácil, pero no vamos a eludir ese compromiso, queremos ser unos precipitadores y garantizadores de un acuerdo que, yo tengo el pálpito, se va a dar”, dijo.



González respondió que si bien Colombia puede jugar un rol clave, este debe ser coordinado con Noruega, país garante del diálogo entre las partes.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA