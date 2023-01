Twitter es el escenario por excelencia para que los políticos del país emitan sus opiniones sobre temas de coyuntura nacional y claro, es también el 'ring' de pelea entre algunos de ellos.



(En contexto: Proyecto de ley de Supertransporte sacaría del mercado a las 'apps' tipo Uber)



Esta vez la discusión se generó entre la senadora de la oposición María Fernanda Cabal y el presidente Gustavo Petro.

Todo inició cuando la congresista del Centro Democrático publicó lo que piensa del borrador del proyecto de ley que alista el Gobierno para sancionar a los conductores que trabajan a través de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify o Didi.



Aunque al parecer ya hay un revés, pues el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aclaró esta mañana que no van a prohibir el uso de esas plataformas. Insistió en que el proyecto no se radicará en Congreso, por decisión del presidente Gustavo Petro, hasta que no haya un consenso.



(En otras noticias: Piedad y Roy protagonizan una nueva pelea en el Pacto Histórico)



Por esto, tienen prevista una reunión este miércoles entre el Ejecutivo y líderes de estas aplicaciones de transporte.



Pese a esto, la polémica continúa y las críticas en la opinión pública no se han hecho esperar. Cabal, por ejemplo, señaló: "Un gobierno que le pone sueldo a delincuentes y los nombra gestores de paz, mientras castiga a los ciudadanos que trabajan en su carro sin dañar a nadie (muchos después de perderlo todo en el paro criminal que hicieron los primeros), no merece apoyo ni respeto".

Senadora yo solo use una ley de su presidente favorito con una diferencia, él la uso para negociar con los peores delincuentes en ese momento y yo, para sacar unoa jovenes de las cárceles porque protestaban por las medidas de otro de sus presidentes favoritos https://t.co/sbCq42KHZj — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 31, 2023

El jefe de Estado reaccionó ante el mensaje y aseguró: "Senadora yo solo use una ley de su presidente favorito con una diferencia, él la uso para negociar con los peores delincuentes en ese momento y yo, para sacar unos (sic) jóvenes de las cárceles porque protestaban por las medidas de otro de sus presidentes favoritos".

