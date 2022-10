Desde Presidencia, se conoció que el primer mandatario Gustavo Petro se reunirá este martes, 1 de noviembre, en Caracas, Venezuela, con Nicolás Maduro. El anuncio se produjo días después de que el jefe de Estado colombiano asegurara que estaba dispuesto a conversar con él para poder llegar a acuerdos sobre el control fronterizo entre ambos países.



Según Petro, tras un mes de la reapertura de la frontera "solo han pasado 2.5 millones de dólares en productos", por lo que cuestionó de manera vehemente que "la economía sigue pasando por la trocha, porque allí uniformados, funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión".



El presidente Petro aseguró que se hace necesario que de manera inmediata se dé el cierre de los pasos ilegales por donde se transportan productos de forma irregular, por lo que afirmó que si era necesario se reuniría con Maduro para impedir que las mafias tomen control de la frontera. "(...) Porque esta frontera es para la gente, no para las mafias", dijo de manera categórica.



Frente a la posibilidad del encuentro, el dirigente chavista, Diosdado Cabello aseguró que "la reunión que ya estaba planteada, lo que no tenía era fecha".



“Cuánto tiempo hacía que presidentes vecinos no se reunían. No por culpa de Venezuela. No se atrevían a hablar con nosotros porque los regañaban en Estados Unidos. En algún momento Lula también vendrá o Maduro irá para allá “, dijo Cabello, después de que se conociera de la noticia.



Y agregó: “Imaginen una reunión Petro-Lula y Maduro”, refiriéndose a que eventualmente cabe la posibilidad de dicho encuentro.



Precisamente, hasta el momento, el embajador Armando Benedetti, ha sido el único funcionario del Gobierno Nacional que ha sostenido un encuentro con Maduro. Este se dio en el Palacio de Miraflores, después de que se instalara como diplomático en Caracas. Aquel encuentro se fijó como el primer paso en la reactivación de las relaciones diplomáticas, y desde entonces, ha pasado un mes.



Armando Benedetti y Nicolás Maduro en el primer encuentro que se hubo en el Palacio de Miraflores. Foto: Armando Benedetti

Desde la Casa de Nariño revelaron que la conversación entre los mandatarios girará en torno a la relación bilateral entre ambos países, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de Derechos Humanos, este último ha sido un llamado en el que ha insistido Petro.



"(...) Yo le digo en solicitud respetuosa al vecino país fortalezcamos el sistema interamericano de Derechos Humanos, para que no haya persecución política en América del Sur, para que la democracia se pueda profundizar, para que la libertad sea el sinónimo del cambio político", dijo en días pasados el presidente, durante el 'Diálogo Regional Vinculante' de Cúcuta.



¿Qué implica la reunión Petro-Maduro?

En la anterior Administración Nacional, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela se mantuvieron fracturas y la reactivación fronteriza se vio fuertemente afectada por esa situación. Ahora diversos analistas políticos consultados por EL TIEMPO, concuerdan en decir que el eventual encuentro entre Petro y Maduro era un tema ineludible tras retomar los vínculos diplomáticos.

Precisamente, la vuelta en marcha de las relaciones diplomáticas, la posibilidad de que Venezuela sea garante en negociación con la guerrilla del Eln y la necesidad del correcto fronterizo; son tres de los principales asuntos que hacen necesario este encuentro, aunque el analista y catedrático de la Universidad Externo de Colombia, Jairo Libreros, dice que el más interesado en esta reunión es Maduro.



"El único interesado de una foto de Petro- Maduro; es Maduro, porque sabe que esa foto le va a servir para ganar posiciones políticas internas en Venezuela, pensando en los escenarios de las elecciones. Mostrarse como una persona diferente, tolerante en lo que ha sido en su legado como mandatario. Sabe muy bien que eso lo va a fortalecer en el plano internacional", indica Libreros.



Mientras que el analista y estratega político, Guillermo Henao, considera que esta reunión plantea grandes retos políticos. Él señala que la primera acción tendrá que estar enfocada en desmontar las estructuras ilegales que encontraron en la frontera una fuente de ingresos segura e intentar volver a la cultura de la legalidad.



"El presidente venezolano además jugará un papel importante en la 'paz total' de Petro y por ende solicitará no solamente reactivación de la frontera sino que pedirá apoyos para alguno de sus proyectos estratégicos en su país y además apoyo político para mantenerse en el poder, allí Petro tendrá que analizar si se la juega a darle apoyo a una dictadura o si, por el contrario, mantiene unas relaciones amables pero sin afianzar la totalidad de los vínculos", dice Henao.

REDACCIÓN POLÍTICA

