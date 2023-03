El pulso entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa va en aumento. En la mañana de este viernes, la Casa de Nariño expidió un comunicado de once puntos en el que, sin mencionarlo, le responde con dureza al jefe del ente acusador.



"El Gobierno Nacional", dice el texto, "rechaza de manera rotunda las afirmaciones irresponsables hechas por ciudadanos y dirigentes políticos, en las que se acusa al Gobierno de ser un beneficiador del narcotráfico".



"El gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Yo me he opuesto y como fiscal general no permitiré que pase, porque no representa el pensamiento de los colombianos", afirmó el funcionario horas atrás.



Barbosa plateó su tesis en un escenario internacional: en República Dominicana durante el encuentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). "Hay desafíos que estamos enfrentando en Colombia. Están tratando de tergiversar la lucha contra el narcotráfico de manera masiva en el nuevo gobierno que llegó", dijo el funcionario.



El fiscal general y el Presidente de la República. Foto: CEET, Milton Díaz, César Melgarejo

En este escenario, entró también Juan Manuel Galán, excandidato presidencial y jefe del partido Nuevo Liberalismo. “El gobierno de Gustavo Petro está garantizando total impunidad a la cadena del narcotráfico en su integralidad. Desde el cultivo, insumos, laboratorios para pasta base, cristalizaderos para clorhidrato de cocaína (rendido con fentanilo), transporte, logística y lavado de activos", escribió en cuenta oficial de Twitter.

El gobierno @petrogustavo está garantizando total impunidad a la cadena del narcotráfico en su integralidad. Desde el cultivo, insumos, laboratorios para pasta base, cristalizaderos para clorhidrato de cocaína (rendido con fentanilo), transporte, logística y lavado de activos. — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) March 30, 2023

Al ser interrogado por una usuaria en la red social sobre qué busca el Gobierno Petro con esta “impunidad”, Galán señaló que se trata de “cumplir compromisos de campaña”.



En este contexto esta mañana en un inusual comunicado en el segundo punto se lee: "A raíz de estas afirmaciones, el Gobierno Nacional invita a estos ciudadanos a denunciar ante las autoridades competentes los nombres de los funcionarios que, a su juicio, están cumpliendo “compromisos de campaña” con impunidad y, asimismo, aportar las pruebas de dichas acusaciones".



"Estas afirmaciones, sin bases en la realidad, lo único que hacen es degradar el debate público que requiere de rigurosidad, toda vez que el narcotráfico es una actividad que cobra miles de vidas en el país y el mundo", dice el texto de la Casa de Nariño.

"El Gobierno Nacional lamenta que, ad portas de las elecciones regionales, unas de las más importantes del país, algunos ciudadanos se encarguen de usar el narcotráfico como narrativa proselitista, poniendo en riesgo la vida de cientos de campesinos", agrega.



En una respuesta directa a Barbosa, el presidente, por su parte, había dicho sobre las declaraciones del fiscal: “Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros”.

Mientras que Iván Cepeda, senador de la República, uno de los lideres del Pacto Histórico y declarado miembro de la guardia pretoriana del presidente Petro, anunció que demandaría a Barbosa y habló de traición a la patria, acción judicial que en efecto llevó a cabo hoy.

Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros. https://t.co/nYGetRqvxP — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 29, 2023

Cepeda presentó la denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara. "El fiscal Barbosa habría cometido presuntamente delitos de calumnia, prevaricato, abuso de autoridad, intervención en política y abuso de función pública", dijo el dirigente de izquierda.

Senador Iván Cepeda. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

“Si es traición a la patria defender al país en contra del narcotráfico, entonces yo soy un gran traidor a la patria. Traición a la patria son los que permiten que maten a nueve jóvenes. Yo creo que hay informarle a quienes están criticando que se lean la constitución, ya que el fiscal general puede participar en todas las discusiones de política criminal del país e, incluso, presentar un proyecto de sometimiento”, había dicho Barbosa.



Previamente el presidente y el fiscal habían tenido sonoros desencuentros.



Uno de los casos ocurrió cuando Barbosa decidiera no convocar a la mesa de trabajo que tenía programada, en conjunto con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de los bienes que se le han incautado a los narcos.



“No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que, a través de sus políticos, logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia”, manifestó el presidente en su cuenta de Twitter.



“Sin ayuda de la Fiscalía buscaremos como los bienes de la mafia en extinción del dominio dejan de estar controlados por la mafia”, aseguró Petro.



El presidente Petro y el fiscal Barbosa en uno de sus encuentros. Foto: Presidencia

Por otro asunto de vital importancia para el presidente, Barbosa le advirtió que su plan de “paz total” no puede significar “desocupar las cárceles o legalizar la cadena del narcotráfico o hacer acuerdos políticos sin decirlo con organizaciones de ese tenor”, porque esas medias generarían “una especie de anarquía” en el país.



Barbosa también lanzó una dura crítica contra la ley de sometimiento radicada por el Gobierno, y llegó a asegurar que Pablo Escobar y el cartel de Cali estarían felices con este proyecto. "Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento, el Cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento. ¿Qué pensaría Rodrigo Lara y Enrique Low Murtra con esta ley de sometimiento? Están ensuciando la dignidad de este país”, aseguró Barbosa.

Hace un tiempo, cuando el desencuentro entre ambos escaló, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial instó a las autoridades de la República a ejercer sus competencias en el marco de los principios constitucionales de separación de poderes y colaboración armónica, bajo criterios de ponderación y respeto.



Recordó que la colaboración armónica e independencia confluyen en el necesario equilibrio del diálogo y la acción conjunta de las autoridades, para avanzar en los intereses comunes del bienestar general, sin que ello elimine, bajo ningún concepto, la línea divisoria entre las distintas ramas del poder público, ni implique injerencias indebidas.



