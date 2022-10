¿Por qué el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez no suelen estar juntos en eventos públicos?



Esa es la pregunta que se han hecho algunos ciudadanos y a la cual se refirió el jefe de Estado en su visita al Cauca este miércoles.



"¿Por qué Francia no está aquí? Porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que donde esta el presidente no puede estar la vicepresidenta porque nos pueden matar a los dos. Entonces es un 'papayazo', o eso dice el decreto. No sabíamos eso, pero ahí está", aseguró el mandatario.



Luego dijo que si bien estar juntos en público puede implicar un riesgo, es algo que hay que asumir. "Si ella (Francia Márquez) no está con nosotros puede quedar marginada, se puede ir evaporando en su liderazgo, en su poder y capacidad, y eso no fue lo que le propusimos al pueblo".



¿Qué dice el decreto entonces?

El decreto 835 de 2021, en su artículo 1, establece por un lado que los desplazamientos del presidente y vicepresidente de la República deberán hacerlos por separado, "independientemente de los medios de transporte que utilicen".



También dice que en caso de que ambos "deban asistir a un mismo evento, se adoptarán medidas tendientes para que no estén presentes de manera simultánea en el mismo lugar, y la llegada y salida se lleven a cabo por separado".



Otro de los aspectos que contempla es que quien tenga a cargo la Vicepresidencia no podrá salir del país cuando el jefe de Estado esté en el exterior.



Al parecer, Presidencia estaría evaluando derogar este decreto emitido en el Gobierno anterior.



