Petro y el historial de presidentes que han despertado dudas por su estado de salud

Después de siete días sin participar de eventos en público, aunque con varias reuniones en Casa de Nariño con amplio registro fotográfico, el presidente Gustavo Petro reapareció para la ceremonia de posesión de dos nuevos magistrados del Consejo de Estado. Antes del evento protocolario, el mandatario explicó que su agenda de este martes se había cancelado debido a que estaba adolorido por una caída que sufrió el lunes. Las excusas vinieron acompañadas de una foto de su rodilla raspada y con un ligero hematoma.



A pesar de las aclaraciones, la ausencia pública de casi una semana volvió a prender las alarmas sobre la salud del presidente Petro, ahora más al conocerse que sufrió una caída. Como ningún otro presidente en el pasado cercano, Gustavo Petro ha causado polémica por posibles afecciones en su salud. Incluso, desde la oposición se radicó un proyecto que buscaba obligar al primer mandatario y a otros gobernantes electos para que anualmente sean examinados por médico y determine su estado de salud.



Aunque el proyecto fue archivado, se volvió a abrir el debate sobre la salud presidencial y la necesidad de tener más claridad sobre el estado físico del primer mandatario, pues no hay ningún artículo de la constitución o del ordenamiento colombiano que obligue al presidente a que se someta a exámenes para conocer su condición de salud.

Presidente Gustavo Petro tuvo una caída y se golpeó la rodilla. Foto: Presidencia



Lo más cercano fue un proyecto de ley radicado por el entonces senador Juan Lozano en 2013 para obligar al primer mandatario y a otros dignatarios a para por un examen médico anual. En este caso, el proyecto fue motivado por el cáncer de próstata que tuvo Juan Manuel Santos y que lo llevó a someterse a una cirugía en la Fundación Santa Fe. El proyecto no prosperó, pero quedó como constancia de otro momento en el que la salud de un mandatario recibió tanta atención.



No obstante, en este caso, el de Gustavo Petro, no hay antecedentes frente a la incógnita respecto a la salud de un mandatario y su uso tan notorio por la oposición para cuestionar su idoneidad. Frente a esto, el historiador Álvaro Tirado Mejía expresó en anteriores ocasiones que en la historia de Colombia no hubo caso alguno en el que se exigiera con vehemencia a un presidente que se aclarara su situación de salud.



El tema del estado físico de un mandatario ha tenido varios casos en la historia colombiana. Por ejemplo, a comienzos del siglo XX estuvieron Manuel Antonio Sanclemente y José Manuel Marroquín. El primero fue elegido en 1898, con 84 años, pero tuvo que apartarse de sus labores debido a quebrantos de salud, que lo obligaron a dejar a Marroquín como encargado y refugiarse en la población de Villeta.



La debilidad física del presidente elegido popularmente y la inestabilidad política –causada en parte por la ausencia de Sanclemente– fue aprovechada por el designado para dar un golpe de Estado. Marroquín asumió el poder con 72 años y su gobierno pasó a la historia por la pérdida de Panamá y por la debilidad física propia de su edad.



A mediados de siglo, el expresidente Laureano Gómez también tuvo que sortear problemas de salud. Dos ataques cardiacos lo marginaron del poder en 1951 y pusieron en su lugar a Roberto Urdaneta como designado. La situación de salud terminó en un proceso de inestabilidad política que, de cierta forma, fue una de las razones del golpe de Estado liderado por Gustavo Rojas Pinilla, en 1953.



El último caso de peso en Colombia en el siglo pasado, pero que no acarreó tal inestabilidad política como los dos hechos anteriores, fue el de Virgilio Barco. En esta ocasión, siempre hubo rumores de que lo aquejaba una enfermedad de la memoria, pero nunca hubo reclamos para que se aclarara su condición de salud.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Los dos últimos casos reportados son los de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro. En ambos casos, su condición de salud ha sido un elemento usado por la oposición. En el primer caso, desde el uribismo se aprovechó esta situación y fue en este marco que se propuso el proyecto de Juan Lozano. En cuanto al Gustavo Petro, las dudas van en aumento con cada ausencia del mandatario.



Estos hechos demuestran la importancia política que tiene la salud del Presidente, aunque analistas señalan que existen dos derechos en tensión. Si bien los temas de salud personal son del orden privado, la existencia de plena claridad sobre la condición del Presidente de la República y su Vicepresidente es también una necesidad para el país. “Asumir un cargo público y ser depositario de la confianza pública exigen que el interés en preservar la intimidad ceda en cierta medida en favor del interés público”, reza un manual de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.