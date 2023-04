Uno de los temas por los que había más expectativa en la reunión entre los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Joe Biden, de Estados Unidos, era Venezuela. Lo anterior por la conferencia que habrá la próxima semana en Bogotá, la cual pretende destrabar los diálogos entre el chavismo y la oposición.



En este proceso Estados Unidos juega un rol clave por las sanciones que le ha impuesto al vecino país y la recompensa que mantienen de 15 millones de pesos por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



(En vivo: Petro propone una 'nueva alianza para el progreso' a Joe Biden)

Desde el chavismo han mencionado que hasta que no se levanten dichas sanciones, no es posible continuar el diálogo. Mientras que la oposición, como se lo dijo a este diario Stalin González, dirigente opositor y miembro de la mesa de negociación, considera que estas sanciones deben ser usadas de forma estratégica para poder alentar a Maduro a ir a un proceso para ponernos de acuerdo.



"Más allá de las opiniones de este mecanismo, lo cierto es que el plan de la máxima presión fracasó. No reconocer eso es no ver la realidad. Las sanciones son una herramienta de presión en una negociación. Se puede estar de acuerdo o no con ellas, pero son un incentivo", aseguró.



(Lea acá la entrevista completa: ¿Qué opina la oposición venezolana de la conferencia convocada por Petro?)



Por eso el tema de las sanciones es tal vez de los más espinosos en medio de este proceso que se pretende destrabar con la conferencia de Bogotá a donde asistirán al menos 19 cancilleres de diversos países, incluido Estados Unidos, como lo dijo Petro.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro fue recibido por el mandatario estadounidense Joe Biden en Estados Unidos. Foto: Presidencia

El mandatario colombiano confirmó que efectivamente esta situación la mencionaron en la reunión con su homólogo estadounidense, la cual duró un poco más de hora y media.

En las declaraciones posteriores al encuentro, Petro amplió detalles de la idea que tiene Colombia en este sentido. "Yo propuse que, en ese proceso, en las conversaciones de la semana entrante y las que seguirán en México, gravitaran alrededor de construir dos rieles que pudieran impulsar progresivamente", dijo.

🔴 #EnDirecto | Declaración del Presidente Gustavo Petro, al término de la reunión con el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. https://t.co/P1AIwOuIjr — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 20, 2023

Por un lado, que que construya el cronograma electoral venezolano con garantías. Insistió en su cruzada para que Venezuela ingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.



Sobre las sanciones, que es la segunda parte de la propuesta, dijo que estas se deberían desactivar de manera paulatina y progresiva "de tal manera que llegáramos a una meta que al final es que el pueblo decida libremente, sin sanciones, sin presiones, su propio destino social y político", afirmó.



(En otras noticias ¿Choque en Casa de Nariño? Lo que estaría detrás de la posible salida de Lizcano)

Facebook Twitter Linkedin

Los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden. Foto: Presidencia

Cuando fue interrogado por periodistas al definir cuál de esas dos acciones se debería hacer primero (si la construcción del cronograma o el levantamiento de sanciones), Petro respondió que no hay una condición específica. "Quedó planteada sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones o, paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también, paralelamente, levantando progresivamente esa agenda".



Aclaró que su rol no es ser mediador. Un aspecto clave porque algunos sectores de la oposición venezolana han señalado que Petro, por la cercanía que puede llegar a tener con Maduro, no es el idóneo para mediar esta negociación.



"Simplemente propiciamos un espacio, ofrecimos el espacio de Bogotá (para hacer) una conferencia internacional. Cerca de 20 cancilleres se van a reunir de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, fundamentalmente para, con el Gobierno venezolano y con la oposición venezolana, establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no sólo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos en Venezuela", agregó.



(En otros temas: Habla Karina Espinosa, congresista que impulsa Ley de ‘Cero Cacho’)



El jefe de Estado acortó su visita a Estados Unidos para volver antes a Colombia y poder tener un encuentro este fin de semana con la delegación opositora de Venezuela.



González, por ejemplo, dijo que ven con buenos ojos este esfuerzo. "Nosotros vamos a tener una reunión con el presidente Petro antes de la conferencia, este fin de semana. Allí vamos a exponer nuestro punto de vista acerca de lo que está pasando en Venezuela. Para nosotros es importante que esa reunión se dé antes de la conferencia y que sea un punto de referencia para el inicio de ese evento", le dijo a este diario.



Juan Guaidó, por su parte, se ha mostrado crítico con esta conferencia y el diálogo Petro-Biden. En declaraciones a la FM, aseguró que esperaba que Petro no fuera vocero de Maduro en el diálogo con el presidente de EE. UU. "Él es un dictador que no dejará el poder voluntariamente. Esperemos que la reunión presione a Maduro para: fecha de elección presidencial, libertad de presos políticos y prensa libre".

.@petrogustavo, espero que en su reunión con @POTUS sea vocero de la democracia y no de Maduro. Él es un dictador que no dejará el poder voluntariamente. Esperemos que la reunión presione a Maduro para: fecha de elección presidencial, libertad de presos políticos y prensa libre. pic.twitter.com/YJCXEiA0w5 — Juan Guaidó (@jguaido) April 20, 2023

Luis Machado, diputado del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, aseguró en su cuenta de Twitter este jueves: "El Presidente Gustavo Petro no representa la voluntad de millones de venezolanos que queremos salir de Maduro a través de una elección verdaderamente libre y transparente, cualquier otra cosa que le pida a @POTUS no soluciona el problema de Venezuela".



Pese a esto, Petro reiteró que entre la propuesta de Colombia sí está realizar el cronograma de los comicios que se deberían hacer el próximo año en ese país. Por eso la conferencia de la próxima semana es clave para determinar si es posible construir una hoja de ruta que permita reanudar el diálogo entre las partes venezolanas y llegar a acuerdos tanto en lo que tiene que ver con las elecciones, como con las sanciones.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA