El presidente Gustavo Petro volvió a salir en defensa de la liberación de los jóvenes de la primera línea. Varios de ellos se encuentran encarcelados por orden de los jueces tras haber participado en actos vandálicos durante el estallido social.



"¿Por qué será que a la extrema derecha iberoamericana le da tanta fobia el que los jóvenes puedan ser libres?", se preguntó el presidente en referencia a una opinión que enciende las alertas por la salida de la cárcel de los procesados.



"Nosotros construimos una democracia donde protestar no signifique ni la muerte ni la cárcel", dijo el primer mandatario.



La afirmación del presidente Petro se produjo después de un comunicado de la Iniciativa Democrática de España y Latinoamérica (IDEA) en el que rechaza la liberación de los protagonistas de esas acciones de violencia durante las manifestaciones en 2021 en contra de las políticas del presidente Iván Duque.



IDEA es un foro ad hoc integrado por ex jefes de Estado y de Gobierno. En una declaración conjunta firmada por otros mandatarios como Luis Lacalle (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina) y Sebastián Piñera (Chile), Felipe Calderón (México), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) Alfredo Cristiani, (El Salvador), José María Aznar (España) y a la que también pertenece el expresidente Duque, rechazan la propuesta de Petro.



“La defensa de la democracia exige como elemento esencial el respeto irrestricto de la independencia de poderes, a tenor de lo previsto en la Carta Democrática Interamericana, y en su relación con la Convención Americana de Derechos Humanos”.



“El ordenado funcionamiento de los poderes conformados independientemente reconoce las potestades que distintas constituciones de la región conceden a los jefes de Estado para otorgar indultos, a los poderes legislativos para acordar amnistías y, por supuesto, a los poderes judiciales para impartir justicia”, señalan.



“Bajo esa premisa, preocupa que el Gobierno de Colombia pretenda facilitar que personas con graves evidencias en su contra de la comisión de delitos comunes, mediante acciones colectivas, eludan sus responsabilidades ante la justicia. Para conseguir ese objetivo planea tratar sus casos bajo figuras jurídicas que solo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz”, agregan.



“De ser así, se estará configurando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en Colombia y de la autonomía de su justicia, elementos esenciales de una de las democracias más antiguas del continente”, añade el comunicado.



“Por ese motivo, respaldamos las preocupaciones por varias autoridades judiciales de Colombia a través de los medios de comunicación social y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que observe atentamente el desenlace de esta cuestión y se asegure que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático de Derecho en Colombia”, agregan.



