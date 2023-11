Petro: fallo de la Corte sobre deducción de regalías es un 'verdadero retroceso'

El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra la decisión de la Corte Constitucional de tumbar un parágrafo de la reforma tributaria que prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.



(Le puede interesar: Presidente Petro dice que se reducirá presupuesto a ramas del poder tras fallo de Corte)

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que "las regalías no son un costo del empresario de petróleo. El petróleo es propiedad del pueblo colombiano. Cuando el Estado concede explotarlo a un particular, el estado se queda con una parte, precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo: el petróleo".

Mi deber como colombiano en un país al que siempre lo han estafado en la venta de sus materias primas energéticas es decir lo que significa las regalías.



Las regalías no son un costo del empresario de petroleo. El petroleo es propiedad del pueblo colombiano. Cuando el Estado… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2023

En ese sentido, aseguró que la decisión de la Corte le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social: "vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad. Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo".



(Lea: Exministro Ocampo critica decisión de la Corte sobre deducibilidad de regalías)



La Corte, en Sala Plena, declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, “por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones”.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Para el mandatario, este fallo conocido en la noche del jueves representa un "verdadero retroceso" hacia el fortalecimiento de la economía fósil y un debilitamiento del Estado para hacer la transición energética.

Tras conocer la decisión del tribunal el Presidente le pidió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reducir el presupuesto de las tres ramas del poder público.

EL TIEMPO conoció que los argumentos por los cuales la Corte tumbó este apartado fueron por violación de los principios de justicia y de equidad tributaria. Norma con la cual el Gobierno buscaba recaudar más de cuatro billones de pesos.



Fuentes de la Corte señalaron que la decisión tiene efectos inmediatos pero que, en todo caso, quienes hicieron los pagos a la Dian -por no poderlos deducir- no tendrían derecho a la devolución de los recursos.

En otro trino Petro profundizó en su postura en el tema: "¿Qué significa deducir del impuesto de renta de una empresa petrolera o carbonera, las regalías?. 1.Que se considera que la regalías es un gasto de la empresa petrolera y no un derecho de la nación por ser esta la dueña del subsuelo. 2. Se le regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras. Esos impuestos deberían atender el gasto social de Colombia, ya no es posible", dijo.

REDACCIÓN POLÍTICA

*Con insumos de Justicia