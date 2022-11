En el Foro Mundial de Paz en Francia, el presidente Gustavo Petro declaró que "la presión sobre Venezuela sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable que tiene que ver con el petróleo que está en el subsuelo”.



El mandatario agregó que hay una polarización política y una inestabilidad democrática en el país vecino que no escapa a su realidad y que genera expectativa en la región.

“Es que allí hay muchísimo petróleo. Y, por tanto, esta tendencia del avestruz, del negacionismo a controlar la riqueza, en términos de energías fósiles, lleva ya intereses: que si son los rusos, que si es la Otán, como si Venezuela pudiera ser también una posible Ucrania”, enfatizó.



Además, Petro expresó que desde hace décadas se dio cuenta que “venezolanos y colombianos somos el mismo pueblo" y que se debe abogar por ese vínculo histórico.



"Sí, millones pasaron a un lado, y millones pasaron al otro, nuestros hijos son comunes, nuestra sangre es común, y no nos avergüenza, porque no hemos caído, de todas maneras, en esa ficción del odio al extraño, del odio al extranjero, del odio al inmigrante por muy diferente que sea”, defendió el mandatario.



El Gobierno Nacional ha dicho que tiene interés que en Venezuela prevalezcan los derechos democráticos para lograr que el país vuelva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solicitud que se dio a conocer en el reciente encuentro que sostuvo Petro con Nicolás Maduro.

América Latina



En su discurso, el presidente Gustavo Petro también habló sobre el panorama en el continente: “La región más violenta del mundo no es Ucrania, no es el Medio Oriente, no es Libia, la región más violenta del mundo es Latinoamérica: en las rutas del narcotráfico del transporte de la cocaína, ciudad y país por donde pasan, dejan un reguero de sangre”, enfatizó.



El jefe de Estado propuso empezar diálogos en América Latina para acabar con las guerras que transcurren en el mundo, lo cual se alinea con el proyecto de 'paz total' del Gobierno.



“Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí, que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina, convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz”, expuso Petro.

​REDACCIÓN POLÍTICA

