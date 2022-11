El presidente Gustavo Petro minutos antes de intervenir ante el pleno de la COP27, en Egipto, dijo que el uso hidrocarburos es el principal responsable de la crisis climática que hoy amenaza a toda la humanidad.



Puede leer: Acuerdo de Escazú se acaba de convertir en Ley: Petro lo sancionó

Pero también señaló que cumbres como esta, organizada por la ONU, han demostrado que no se está haciendo nada en lo que tiene que ver con la lucha para contrarrestar el cambio climático.

"El problema central hoy de la humanidad es que se ha perdido la conducción política de un proceso que es esencial, que es el proceso de la descarbonización de las economías, sin lo cual no solucionamos la crisis climática", dijo el jefe de Estado.



El mandatario lamentó que esa ha sido la rutina con este tipo de cumbres climáticas y dijo que esta ya es la 27 y si se hace una evaluación de qué ha sucedido tras ese número de reuniones de presidentes "es ninguna, no ha sucedido nada".



"Estamos hoy peor que cuando se hizo la primera COP", enfatizó el mandatario.



Para Petro no hay otra solución diferente a la crisis climática que empezar abandonar el uso de hidrocarburos a nivel mundial.



"La crisis climática puede acabar la vida en el planeta, dos, su causa es el consumo de de petróleo, carbón y otros combustibles fósiles; tres, la solución es dejar de consumir petróleo y carbón", destacó.



Petro dijo que habría que pasar a vivir de la producción de alimentos, de la industria y del conocimiento



Además: Los temas de la agenda del presidente Petro en la cumbre ambiental