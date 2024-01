Petro: violencia en Ecuador 'pareciera el efecto de política antinarcóticos colombiana'

El presidente Gustavo Petro estuvo presente en el encuentro de generales de la Policía. Como es costumbre, dio un discurso. En esta ocasión expuso su visión de la política de seguridad que debe asumir el país ante lo que ha denominado una evolución de la violencia en el país.



El primer mandatario volvió a hablar de su tesis de que en Colombia se ha dado un proceso de “desideologización de la violencia”, que se evidencia en que nuevamente en las grandes ciudades se han presentado mayores cifras de criminalidad.



El mandatario destacó lo que ha hecho Bogotá y Medellín para bajar la tasa de homicidios y criminalidad, “una inversión continua en la educación y la superación de la pobreza arroja un resultado social que termina disminuyendo la tasa de homicidios”, pero al mismo tiempo señaló que ha habido un incremento de nuevo en estos fenómenos debido a la transnacionalización del crimen.

Presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“Bogotá tenía unas bandas con puñaleta ahora está pasando otras cosas, que tienen que ver con las estructuras de violencia”, dijo el mandatario, que incluso hizo mención a un breve diálogo que habría tenido con el expresidente Andrés Pastrana en la fallida diligencia de conciliación por el proceso de injuria y calumnia.



“Hablando con el expresidente Pastrana, contó una anécdota sobre los Rolex y me sirve de ejemplo para delinear la nueva violencia. Existe hace tiempos la banda del Rolex, que ha tenido popularidad. Una red de persona que compra un Rolex en algún lado del mundo. Logran saber su itinerario y logran detectar a dónde llegar y hay gente de las redes y en una esquina lo atracan. Esa organización de capacidad ilícita. Una banda transnacional, esa transnacionalidad del crimen indica una nueva modalidad del crimen, un crimen globalizado”, contó el presidente a los oficiales presentes.



Ante esa nueva realidad, de una banda “poderosa en términos militares”, según el presidente, debe haber un cambio de enfoque en la Policía. “La capacidad de la Policía dependía del número en la esquina oscura. Esta nueva modalidad no depende de la policía del bolillo. La policía debe responder a la nueva realidad. Debe ser una acción de inteligencia o no logra destruirla”, declaró el mandatario.



En ese sentido, volvió a hablar de los cambios en el mercado de la cocaína. Recurrió de nuevo a su tesis de que el mercado de estas sustancias ya no es Estados Unidos, por lo que han cambiado las rutas y los lugares de producción. El presidente Petro habló de una posible “descocainación” en el país debido a que la producción pasa a otras latitudes, por lo que podría aprovecharse ese cambio de la criminalidad para copar dichas economías irregulares.



“Hay aumentos de cultivos en Perú, Ecuador y en Brasil. Ecuador pareciera el efecto de una política antinarcóticos colombiana. Presionamos tanto que se desplazan de acá”, añadió el primer mandatario.



Ante ese desplazamiento de la cocaína, Gustavo Petro indicó que estaríamos ante la consolidación de banda multicrimen. Esto exige que la Policía y las Fuerzas Militares dejen “la mentalidad ideologizada” con la que asumieron el conflicto armado para así entender los nuevos retos del crimen.



En ese sentido, también explicó el presidente que debe haber una mejor respuesta por parte de todo el Estado. “La banda no está fuera de las instituciones. La banda entra en las instituciones, sobre todo a las que más daño le harían”, comentó Petro, a lo que añadió: “Toca poner atención porque esas bandas se devoran al Estado. Cada vez que pasa eso, el Estado entra en riesgo de desaparición y el país en fragmentación”.



Además, apuntó a que debe haber una protección a pequeña y a gran escala para que ningún agente de la Fuerza Pública, en este caso Policía, se relacione con el crimen.

Presidente Petro en la posesión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Foto: Presidencia

“Hay que buscar cómo proteger a cada agente de policía de un contacto incestuoso con el crimen. Si en gran escala se produce, en la baja también. Observan la conducta. Denuncian o caen en lo mismo. Y así se extiende y perdemos la institución”, comentó, el mandatario, que llamó la atención sobre lo que vio en el Pacífico, donde las grandes dragas destruyen ríos y están a pocos kilómetros de los centros poblados.



Ante una posible inacción de las policías locales a esos fenómenos, el presidente Petro indicó que a las expresiones locales de la autoridad no deben exponerse a estas criminalidades, porque son muy vulnerables, sino que deben ser atacadas por los niveles nacionales.