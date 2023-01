El presidente Gustavo Petro se refirió de nuevo este viernes a la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. El mandatario insistió en que él no ayudará a prolongar ese conflicto.



"Lo mejor que le puede pasar a la humanidad es la paz entre Ucrania y Rusia y no la prolongación de la guerra. Yo no ayudaré a prolongar ninguna guerra", aseguró.



El jefe de Estado pidió que "se eleve a delito internacional la agresión de un país a otro, sea el que sea. Ni invasiones ni bloqueos".



Este pronunciamiento lo hizo en respuesta a una crítica del exsenador Juan Manuel Galán, quien reparó: "No apoyar a Ucrania, Gustavo Petro, en su heroica defensa de las libertades democráticas, escudándose en una supuesta “neutralidad”, es tomar partido en favor del autoritarismo, la tiranía, la autocracia, los crímenes de guerra, las violaciones a los DDHH y la corrupción".

Petro retomó el tema este 27 de enero luego de que el pasado martes, desde Argentina, reveló que Estados Unidos le pidió la entrega de armamento ruso que hay en el país para entregárselo a Ucrania.



De acuerdo con el mandatario, él se negó porque la Constitución ordena la paz. “Así quede eso como chatarra en Colombia, no entregamos esas armas para seguir una guerra”, destacó el presidente colombiano.



El jefe de Estado contó que en años anteriores Colombia compró material de guerra ruso para sus propios fines al interior del país y dijo que ese material está ahí, aunque admitió que tiene problemas de mantenimiento porque la asistencia ahora es imposible.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la cumbre de la Celac esta semana. Foto: EFE

"En alguna conversación con la señora (la general Laura) Richardson y otras personas de Estados Unidos ellos me pidieron que para solucionar el problema de nuestra incapacidad de sostener esos elementos activos se los entregásemos y ellos se los llevaban a Ucrania. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz y que así quedará eso como chatarra en Colombia no entregábamos las armas rusas para que se llevarán a Ucrania a seguir una guerra”, dijo Petro.



Y es que EE. UU. pidió a varios países de Europa de enviar suministros de gran capacidad militar a Ucrania para la defensa de su territorio.



En efecto, esta semana Kiev celebró la llegada los Leopard 2, un poderoso tanque alemán que recibirá Ucrania para la guerra.



Los medios de comunicación internacionales y las agencias de prensa han informado que el Leopard 2, un tanque pesado que Ucrania reclamaba desde hace meses a Alemania y a las potencias occidentales, es un arma de renombre mundial susceptible de tener un impacto "significativo" en el campo de batalla.



Tras semanas de presiones, Alemania autorizó finalmente su entrega el pasado miércoles, anunció el portavoz del gobierno alemán, Seffen Hebestreit, una decisión calificada de "primer paso" por las autoridades ucranianas.



Se trata de un carro blindado de combate de fabricación alemana, que tiene una capacidad para cuatro soldados y puede disparar a blancos a 5.000 metros de distancia.

Tanques tipo 'Leopard 2'. Foto: AFP

La respuesta de Rusia a Petro

Rusia aplaudió a Colombia tras la decisión del presidente Gustavo Petro de negarse a enviar material bélico a Ucrania para ayudar a ese país en la resistencia que libra al ataque de Moscú.



"Valoramos mucho las declaraciones del presidente Gustavo Petro de que los equipamientos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional no serán entregados a Ucrania", dijo la embajada rusa en Bogotá.



"Consideramos que tal postura es realista y corresponde plenamente a los intereses nacionales de Colombia", agregó Rusia a través de un mensaje de la delegación diplomática en Bogotá.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA