Durante un encuentro con la comunidad colombiana residente en París, Francia, el presidente Gustavo Petro se refirió a las marchas que tuvieron lugar esta semana en varias ciudades del país en contra de su Gobierno, cuestionó los motivos de quienes salieron a las calles e hizo una comparación con la guerra civil de 1851 que libraron conservadores y liberales tras la abolición de la esclavitud.



(Además: Marchas de oposición, llamado al Presidente para que abra su compás y busque consensos).

“No salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventas, salió una clase media alta arribista a decir: 'fuera Petro, no queremos sus ideas' ", dijo el jefe de Estado.



Luego comparó las marchas del 20 de junio con los episodios que precedieron la guerra civil colombiana de 1851, pugna que enfrentó a liberales y conservadores tras la abolición de la esclavitud.



"Exacto como salieron en 1851 con armas en la mano a decir que no querían que se les quitara la propiedad privada, que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos”, añadió.



(Le puede interesar: ¿Qué va a pasar con la reforma de la salud tras no incluirse en las extras?).

Facebook Twitter Linkedin

Marchas contra el gobierno de Gustavo Petro en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / CEET

Según las mediciones realizadas por la propia Policía Nacional, unas 92.000 personas salieron a protestar en contra del Gobierno: de ellas, unas 30.000 estuvieron en Bogotá y se concentraron en la plaza de Bolívar.



El primer mandatario también anunció que el Gobierno volverá a radicar la reforma laboral ante el Congreso de la República.



“Vamos a proponer que la Reforma Laboral, que hundieron sin discutir, con técnicas de filibusterismo, se vuelva a colocar en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos”, precisó.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias