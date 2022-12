El presidente Gustavo Petro reapareció luego de que informó que un virus le afectó su salud. Este viernes, con tapabocas puesto, se presentó en la Casa de Nariño en la posesión de Jaime Dussán, el nuevo presidente de Colpensiones.



Durante su discurso, Petro habló sobre la Ley 100 y dijo que el propósito de esta de "garantizarle pensión a la mayoría" no se cumplió.



También sostuvo que ya es momento de empezar a debatir la reforma pensional que el Gobierno pretende sacar adelante. Dijo que con Dussan al frente ya se ha abierto dicha discusión.



"Pasada la reforma tirbutaria que copaba el espacio del debate parlamentario, hoy hay una serie de transformaciones que, en nuestra opinión, son fundamental para lograr justicia social", dijo.



El mandatario hizo un balance de lo que ha sido la Ley 100 de 1993. Contó que cuando se aprobó él era un joven parlamentario y votó en contra, cuando hacía parte de la Alianza Democrática M-19.



"¿Después de 30 años de la aplicación de la Ley 100 podemos decir, con tranquilidad, que en Colombia existe el derecho real a pensionarse? La respuesta es no", afirmó el jefe de Estado.



Luego aseguró: "¿Tiene derecho a la pensión la persona que, trabajando y cumpliendo los requisitos de ley, alcanza la edad para ello? Ese debería ser el primer motivo de evaluación".



Petro expuso que si se evalúan los números tras 30 años de aplicación de esta ley, "siguen siendo similares a los malos números que existían en cobertura pensional antes. La ley 100 no mejoró desde el punto pensional nada. Si alguien tiene datos diferentes, que nos lo diga. Ese es el resultado después de 30 años".

Posesión de Jaime Dussan como presidente de Colpensiones. Foto: Presidencia

El Presidente expuso que en Colombia "confundimos" lo que es una pensión. Según él, lo que sucede en el país es que "se le devuelve al cotizante, una vez pasan las semanas de ley, la masa que ahorró. Pero no de una vez, como para que pueda comprarse un taxi, sino en muy bajas cuotas mensuales tratando de calcular - y aquí la ficción - que eso alcance hasta que se muere la persona, simulando una pensión".



Petro expone que si eso "no alcanza porque fue muy poco el ahorro en la vida, porque como la mayoría del pueblo trabajador de Colombia no ganó ni siquiera un salario mínimo en promedio en su existencia, entonces nunca habrá una masa monetaria suficiente a menos que el Estado ayude".



El presidente llamó a lo que está sucediendo ahora como un "sistema de ahorro forzoso".



"No le llamen pensional, llámenlo sistema de ahorro forzoso por medio del cual unas instituciones financieras ganan una comisión x por administrar unos recursos que no son de ellos, de gente que trabaja a los cuales les han sacado una parte de su salario y a los empresarios otra de manera forzosa a traves de una ley. Han jugado con esa plata, bien o mal, ese no es el problema. Eso no es un sistema pensional", sostuvo.

Según Petro, el Estado está pagando las pensiones

El jefe de Estado, por otro lado, aseguró que en Colombia sí hay un sistema que da pensión y está en Colpensiones. "La persona que está afiliada hoy tiene derecho a la pensión. Hay una garantía, sí cumplió los requisitos de la Ley 100".



Sin embargo, señaló que el problema hoy es que al "tener un sistema de cotizantes en fondos privados, que son la mayoría de los trabajadores que cotizan y un sistema que sí da pensión, pero sin cotizantes, es el Estado el que está pagando las pensiones en Colombia".



Añadió que "buena parte de la rentabilidad de las cuentas individuales de los fondos privados las está pagando el Estado a partir de los res TES que esos mismos fondos compran de deuda pública nacional".



Señaló que esta situación no le garantiza pensión a las mayorías y a su vez afecta el equilibrio fiscal del Estado.

Vuelve la idea de crear un sistema de pilares

Petro insistió en su propuesta de crear un sistema de pilares. Esto significa, de acuerdo a su explicación, que "el fondo público está correlacionado con los fondos privados, es decir, que no son mundos aparte, sino que hay un primer, segundo y tercer piso y la cotización se divide allí y hay un sistema para garantizar la pensión".



El jefe de Estado agregó que la discusión de la reforma pensional se debería centrar en qué niveles de piso deberían existir, qué cantidad de salarios mínimos traería cada piso y cómo se organizaría.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA