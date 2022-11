La situación del galeón San José ha generado muchas dudas. En el gobierno de Iván Duque se había declarado desierta la licitación para rescatar el navío del mar Caribe.



Frente a la ruta que tomará el Gobierno, el presidente Gustavo Petro manifestó que "se enfocarán en rescatar los tesoros que viajaban dentro del navío, porque del barco ya no queda rastro".

"No sabemos si su contenido puede ser valioso; seguramente lo es en términos culturales”, agregó el mandatario.



Petro afirmó que sí tienen planes de extraer el tesoro del galeón San José y no dejarlo en el fondo del mar.



La ministra de Cultura, Patricia Ariza, ha señalado que están sosteniendo reuniones con funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos para entender el contexto del galeón.



Santos fue el presidente que anunció el hallazgo de la ubicación del galeón San José, que posiblemente transportaba lingotes de oro, monedas de plata, entre otras joyas. Sin embargo, la polémica se centra en lo que argumenta España.



El país europeo expone que el galeón San José era un barco de su propiedad al pertenecer en el momento del hundimiento (1708) a su Armada; de esta manera "enfatizan que estaría protegido por la normatividad de las Naciones Unidas".



Una postura que el exmandatario Iván Duque tuvo en cuenta para posteriormente declarar 'desierta' la licitación que extraería el tesoro del fondo del mar, pues se develó que más del 80 por ciento del hallazgo es patrimonio arqueológico del país.



Así las cosas, no se podría destinar ningún pago en especie a la empresa privada que decida hacer parte de este proyecto.



Se espera cuál será la metodología que el gobierno Petro adoptará para hacerle frente a esta situación.



REDACCIÓN POLÍTICA