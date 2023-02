Este miércoles, 8 de febrero, el presidente Gustavo Petro hizo un fuerte llamado a los grupos armados que han expresado su interés por acogerse a la paz total. En medio de su discurso en Yamural, Antioquia, mencionó que un "grupo que cometa una hostilidad contra la población debe ser perseguido".



Estas declaraciones se dan después de que el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz revelaran que se logró un protocolo para el cese al fuego entre el Gobierno y las disidencias de las Farc.

Desde el Puesto de Mando Unificado, el mandatario explicó que el cese no solo significa el alto al fuego entre los grupos armados, sino que también incluye "el cese de hostilidad a la población civil".



Además, explicó que los grupos al margen de la ley deben suspender las masacres, los asesinatos de líderes sociales, desplazamientos y confinamientos, "al igual que no sembrar minas antipersonales y permitir los retornos de familias expulsadas de sus territorios", mencionó.



Igualmente, el Presidente advirtió que estas organizaciones armadas deben ponerle fin a los negocios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal, entre otros. "Grupo que esté ‘traqueteando’, por ponerle esa palabra, es un grupo que tiene que ser perseguido, porque, ¿quién dijo que nosotros aceptamos el 'traqueteo'? Eso no está en la posibilidad de la paz", puntualizó.



El mandatario agregó que, en el caso de que estos grupos armados no suspendan estas actividades y no atiendan las advertencias del Gobierno Nacional, la fuerza pública actuará.



En su discurso también recordó que los métodos de negociación con los grupos armados pueden variar: "Esas tienen más carácter político, les interesa más las reformas del país, etcétera, lo plantearán. Y esa negociación será con el Gobierno”, agregó.



Finalmente, el presidente Petro mencionó que el documento donde se planteará la hoja de ruta con estos grupos ilegales se presentará el próximo 15 de febrero.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS