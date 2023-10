El presidente Gustavo Petro ha criticado en varias oportunidades las mega cárceles que ha construido el gobierno de Nayib Bukele, mandatario de El Salvador. Esto ha causado algunos cruces de mensajes entre ambos mandatarios.



Este jueves, mientras asistió a un evento en Bogotá con ciudadanos de la localidad de Kennedy ocurrió un curioso episodio mientras estaba interviniendo en el encuentro. El jefe de Estado estaba hablando sobre la importancia de la educación en una sociedad y recalcó el trabajo que se ha hecho en la capital para aumentar la cobertura.



También destacó que gracia a estos esfuerzos, en Bogotá se ha logrado reducir la tasa de violencia. Luego dijo una curiosa frase en la que evitó nombrar a Bukele, pero hizo referencia a él.

El presidente Gustavo Petro en la primera jornada de 'Gobierno con el Pueblo' en Bogotá. Foto: Presidencia

“Es en un exitazo de la sociedad bogotana, de su mundo popular, es un exitazo histórico, aquí podemos demostrar, no voy a poner el nombre del presidente de Centroamérica porque me agarro aquí, pero podemos demostrar otro camino y es que la violencia disminuye si se cuida más la vida, si se extiende la educación dentro de la sociedad”, aseguró el jefe de Estado.



¿Qué más dijo el presidente en su visita a Kennedy?

El presidente Gustavo Petro, en medio de su visita de este jueves a la localidad de Kennedy, una de las más afectadas por la inseguridad en el sur de Bogotá, anunció medidas para el funcionamiento de la Policía en la capital del país, tras un Consejo de Seguridad con la alcaldesa Claudia López y altos funcionarios de la Policía y el Ejército.Después de exponer que ha disminuido el número de de policías por habitantes en Bogotá, el mandatario expresó: "Esa tendencia, que es de décadas, tiene que revertirse ahora. En eso ayudarán un poco los esfuerzos de paz en el país, pero en el corto plazo y de manera concreta el esfuerzo se centra en que todo el personal policial que hoy está en actividades administrativas, cuando fue educado para otro tipo de actividad, debe salir a las calles".

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López en consejo de seguridad. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Otro de los anuncios que hizo desde esa localidad es que todos los créditos que han heredado del programa ‘Ser Pilo Paga’, por los estudiantes que aún están estudiando en universidades sus carreras, los asumirá la Nación entre un 100 y un 50%.



“Es una deuda que creo que tiene la Nación con esos jóvenes, muchachos y muchachas que tenían derecho a la educación superior y que les tocó fue firmar por su pilera un crédito con el cual quedaron en una situación de vulnerabilidad absoluta. Ese crédito desaparece y lo pagamos nosotros”, agregó.

'No tengo comunicación': Bukele habla del presidente Petro



El pasado 20 de septiembre, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Bukele en una entrevista con W Radio manifestó: "No tengo comunicación con el presidente Gustavo Petro, lo respeto como mandatario que es y esperaría poder hacer algo en conjunto. Pero hoy no tenemos ningún tipo de comunicación".



En meses anteriores los dos protagonizaron un cruce de mensajes cuando estalló el escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente Petro.

Nicolás Petro y Nayib Bukele. Foto: Vanexa Romero/AFP

"Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de “mejores condiciones”. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?", cuestionó Bukele.



Petro respondió: "Estimado presidente Nayib todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces, ni magistrados; lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia no la destruimos".



Ante eso, el salvadoreño le dijo: "¿Presunción de inocencia? Imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo. Los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira, que ya parece ser adicto a ellas. Además, fue usted quien me atacó (de nuevo) y a nuestros asuntos internos; yo ni recordaba su existencia".



