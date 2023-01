El choque entre los hijos mayores del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro y Nicolás Petro, continúa. Uno de los primeros desacuerdos que tuvieron se dio luego de que el Gobierno aceptó que era necesario renovar la flota de aviones Kfir que utiliza la Fuerza Aérea. Esto finalmente no se pudo sacar adelante. La compra se cayó porque el pasado 31 de diciembre se venció el Conpes que el Gobierno anterior había dejado listo para tal fin.



(Puede leer: Petro dice que sancionarán a concesiones que suban peajes 'sin autorización')

En ese momento, Nicolás Petro - diputado del Atlántico - se manifestó en contra de la compra de aviones de combate. "Todo para la paz, nada para la guerra", sostuvo.



Su hermana Andrea, por el contrario, respaldo a su padre. Afirmó que para ella la renovación de la flota de la Fuerza Aérea se trata de un tema de seguridad nacional. "Deben tener lugar en todo gobierno", enfatizó.



Luego, una discusión se generó por la foto que se conoció entre Petro (hijo) y Musa Abraham Besaile, hijo del exsenador Musa Besaile, quien está condenado por sus vínculos con el paramilitarismo en Córdoba.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro (izquierda) con Musa Besaile hijo. Foto: Tomada de Twitter

En ese momento, su hermana aseguró que a Nicolás "se le subió la fama a la cabeza y que su padre estaba "decepcionado".



“Me da rabia porque nosotros no somos así. Pienso que el poder se le subió a la cabeza. Y mi papá, como cualquier padre, está preocupado por su hijo y decepcionado”, le dijo Andrea Petro a la revista Cambio.



Luego en sus redes sociales publicó: "No nos metan en el mismo costal si él la embarró lo hizo sólito...", haciendo referencia a la imagen. También manifestó que ni el Gobierno ni el petrismo tenían algo que ver con eso. "Nicolás hace sus cosas solo y con el peor de los asesoramientos", concluyó.

(Le recomendamos: ¿Por qué hay molestia por nombramiento de Víctor de Currea-Lugo como embajador?)

A esta serie de discusiones se suma otra esta semana. En un evento en Soledad, Atlántico, Nicolás hizo referencia a algunos reparos que le ha hecho su hermana últimamente. “Me han dicho que somos o son de la familia presidencial, que por eso hay que actuar diferente”, manifestó y expuso que ellos "no son de la realiza" y que por eso no cambiará su forma de actuar, pues sostiene que es "alguien normal, soy gente común y corriente”.



Frente a eso, Petro (hija) publicó un trino que después borró. Este decía: "A mí me encanta, bailar, reír, salir de rumba. Preparo todos los días la comida de mis hijas y hago el aseo de mi casa. Voy a recogerlas en bus al colegio. 4 años en una vida no son nada. Solo es tener un comportamiento adecuado y eso se llama respeto".



POLÍTICA

Más noticias de Política

- Gustavo Petro: 'Primero renuncio antes de subir la edad pensional'

- 'Gobierno no tiene previsto aumentar edad de pensión': Mauricio Lizcano

- Uribe denuncia barrida de empleados en Ministerio de Salud