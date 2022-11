"Por el lado latinoamericano, países como Venezuela que tiene altísimas reservas de petróleo, o Colombia, que tiene altísimas reservas de carbón; si nosotros usáramos nuestro carbón del subsuelo, la humanidad muere", sostuvo el presidente Gustavo Petro durante su intervención en la conferencia de conmemoración de los 150 años de fundación del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po).

En su participación, Petro se refirió a que los países productores de hidrocarburos: gas, petróleo y carbón, están "enfrentados a un dilema" pues en su consideración hay un "capital fósil" que se logra a través de la disminución de emisiones contaminantes, pero advirtió que esto podría bajar la demanda y chocaría contra el deseo de salvación de la humanidad ante la crisis climática, porque los medios poderosos que manejan el sector perderían rentabilidad.



“Digámosle esto a Colombia a ver qué nos dicen; digámosle a Venezuela, a ver qué nos dicen; digámoselo a los países árabes, a ver qué nos dicen, por el lado de la producción. Digámoselo a los Estados Unidos, que consumen 60, y nosotros tres veces más, generan más emisiones de CO2, que expresa la desigualdad social del mundo”, declaró.



El primer mandatario señaló que la desigualdad en el mundo podría ser medida en términos de CO2 emitido, en gramos o toneladas, y no solo con el indicador GINI en dólares. “Una solución es que allá, los ricos, emitan menos CO2”, puntualizó el presidente.



Del mismo modo afirmó que las energías alternativas o descarbonizadas, como la eólica, solar y del hidrógeno verde no se aplican en forma masiva en el mundo porque no son rentables.



“(...) Europa Occidental depende del gas porque las energías descarbonizadas no son más rentables. El hidrógeno verde, famoso, es muchísimo más caro que el gas. Y, por tanto, Europa Occidental decidió depender del gas. Es un criterio de rentabilidad, no un error técnico ni político”, concluyó.

