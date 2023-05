El presidente Gustavo Petro se refirió de forma contundente a la reforma laboral durante la sesión del Consejo Nacional de Juventud, en San Andrés, que tuvo lugar este sábado.



En su discurso dijo que "si no hay movilización, no hay poder", en referencia a la ausencia de personas en las calles apoyando los cambios que impulsa este proyecto, liderado por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.



El presidente Petro mencionó que uno de los temas que ha discutido con la ministra sobre la reforma es "¿dónde están los trabajadores en la calle? Sí, el primero de mayo, que siempre salen como ir a misa, pero ahora se está debatiendo el futuro laboral de millones de personas en el Congreso", dijo.



Y confesó que esa ausencia de atención le ha causado "mucho temor" porque "si los trabajadores están en sus casas y no se mueven, no se dan cuenta de que su futuro mismo tambalea", señaló el mandatario.



"La movilización es esencial, es la base del poder, yo soy Presidente por una movilización popular que fue a las urnas e impuso una decisión mayoritaria. Si el pueblo no está en las calles jamás una Reforma Laboral a favor del trabajador se ejecutaría": Pdte. @petrogustavo. pic.twitter.com/xmgaVGcaot — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 27, 2023

En esa misma línea, reiteró que la movilización social es necesaria para apoyar los cambios.



"La movilización es esencial, es la base del poder, yo soy presidente por una movilización popular que fue a las urnas e impuso una decisión mayoritaria. Si el pueblo no está en las calles, jamás una Reforma Laboral a favor del trabajador se ejecutaría", apuntó el presidente.



En ese espacio dirigido a los jóvenes también les hizo un llamado para que no se dejaran contagiar de la "política vieja" y que busquen su poder en otros escenarios.



"Los jóvenes de los viejos movimientos políticos, como las juventudes de los partidos, a veces lamentablemente hacen un aprendizaje de la vieja política", sostuvo Petro.

Así será la reforma laboral, según Gustavo Petro

