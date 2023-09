El presidente Gustavo Petro inició su discurso ante la ONU este 19 de septiembre con una pulla hacia el expresidente Iván Duque. El mandatario hizo un recuento de los viajes a Chile y Cuba que hizo previamente a su llegada a Estados Unidos para participar en la versión número 78 de la Asamblea.



(En vivo: presidente Petro habla ante la Asamblea General de la ONU)

Después de esto aseguró: "Llegué a La Habana, país injustamente bloqueado al que un presidente de mi país logró que se le incluyera en la lista de países terroristas solo porque (Cuba) había ayudado a hacer la paz en Colombia".



Aunque no lo nombró, el mandatario se refiere al expresidente Iván Duque, pues después del atentado perpetrado por el Eln en la Escuela General Santander en el 2019, el exmandatario suspendió la conversación que se adelantaba con la guerrilla, cuyos negociadores estaban en Cuba, pues habían avanzado en un proceso de diálogo con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.



Ahí la tensión empezó a crecer, pues Duque le pidió a Cuba en reiteradas ocasiones extraditar a los cabecillas del Eln, pero la isla se negó. Posteriormente, en enero de 2021, Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, inclutó a Cuba en la lista de países financiadores del terrorismo.

Petro y Duque: su choque en redes sociales esta semana

El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque sostuvieron el fin de semana en una discusión por cuenta de la situación que atraviesa Cuba y su presencia en la lista de países patrocinadores del terrorismo, precisamente. Ambos han utilizado la red social X (antes Twitter) para lanzarse mensajes y para mencionar otros temas que han subido el tono de la disputa.La discusión arrancó el sábado cuando el presidente Petro, citando una publicación en la que aparecía una frase de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Cuba, hizo una fuerte declaración sobre el expresidente Iván Duque.

El presidente Petro arremetió contra Duque y lo culpó por decisión de EE. UU. sobre Cuba. Foto: Archivo EL TIEMPO / Presidencia

El jefe de Estado señaló que la entrada de Cuba a la lista de países que ayudan al terrorismo se debe a una solicitud que hizo el gobierno de Duque.



"La excusa fue porque como se había acordado con el gobierno de Santos, los negociadores de paz del ELN no podían ser entregados como rehenes, tal como pedía Duque. Se traicionaban los acuerdos previos firmados en forma de protocolos por los países de Colombia, Cuba y Noruega", dijo el primer mandatario.



Luego, lo culpó por la situación que atraviesa hoy la isla por la falta de suministros de medicinas. "La consecuencia de la traición de Duque a la palabra empeñada por el gobierno de Colombia es que hoy la mayoría de las medicinas que se necesita importar para la vida de niños y niñas no se pueden entrar a Cuba", agregó.



En el mensaje, Petro le pidió al Gobierno de Joe Biden retirar a Cuba de esa lista y de esta forma "comenzar a cerrar y cicatrizar las heridas abiertas en la historia con América Latina".



(Puede leer: Estados Unidos niega versión de Petro y dice que no pidió construir muro en el Darién)

El expresidente Duque también utilizó su cuenta de X para responderle a Petro. Señaló que desde Cuba se planeó y ejecutó el atentado de la Escuela General Santander, ocurrido el 17 de enero de 2019, y que desde ese país han patrocinado a organizaciones como el M-19, el Eln o las Farc.



"La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros", dijo el exmandatario.



Y agregó: "Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos".



Además, escribió que "defender la legalidad no es ideología" y que tampoco lo fue "extraditar a los narcoterroristas del Eln requeridos por los EE.UU."

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA