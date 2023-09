En la evaluación del primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, los líderes de opinión le dieron una valoración mixta, según el Panel de Opinión 2023, realizado por Cifra y Conceptos. El primer mandatario saca números positivos en tres de las cinco categorías evaluadas, en cambio se raja en seguridad y gobernabilidad.

En una escala de 1 a 100, los líderes encuestados le dieron en promedio una calificación de 42 a la seguridad del país en el gobierno Petro. No obstante, saca un resultado mejor que el de los dos últimos años de su antecesor, Iván Duque, quien en 2021 fue calificado con 41 y 39 en 2022.



Al mirar en detalle la seguridad, el actual presidente reporta un descenso de 2 puntos en la lucha en contra de la guerrilla y las bandas criminales frente a su antecesor. Se pasó 40 a 38 puntos. Por otro lado, mantuvo un puntaje de 36 en el combate a la delincuencia común. En cambio, tiene un repunte de seis puntos en la lucha contra el narcotráfico: de 38 en el gobierno de Duque subió a 44 en la actual administración.



Otro hecho asociado a la seguridad evaluado por el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos es la confianza en la Fuerza Pública. Llama la atención que tanto la Policía como el Ejército tienen un mayor nivel de confianza en esta administración: la primera pasó de 52 a 57 de confianza y el segundo subió del 57 al 65 de calificación.



En cuanto a los ministros de Defensa, Iván Velásquez tiene una mejor evaluación que las tres cabezas de esta cartera en el gobierno Duque. Mientras el actual ministro tiene 49 de calificación, Guillermo Botero sacó 41, Carlos Holmes Trujillo 47 y Diego Molano tuvo un 27 en 2021 y 42 en 2022.



En los otros aspectos a evaluar, Petro tampoco saca números positivos en gobernabilidad: tiene una calificación de 44. En comparación al gobierno anterior, Iván Duque solo sacó una vez un puntaje peor, en 2021, cuando fue calificado con 41. Por otro lado, el anterior mandatario solo tuvo una vez números positivos, en 2022, cuando tuvo una evaluación de 51 puntos.



En las otras categorías indagadas, Gustavo Petro sacó calificaciones por encima de 50, todas ellas mejores que el expresidente Duque. En el tema social, el mandatario tuvo un 52, frente a un 46 de Iván Duque en 2022. En ese mismo sentido, tuvo 55 puntos en el eje ambiental, en comparación a un 47 del último año de su antecesor. A pesar de hechos como la inflación, los opinadores tienen un concepto favorable del desempeño económico de la actual administración: 56 puntos de calificación frente a 52 que obtuvo Duque en 2022.

Comparación con el primer año de Duque y Santos

El Panel de Opinión también entró a comparar el primer año de Gustavo Petro, con el de sus dos antecesores inmediatos, aunque la comparación con Juan Manuel Santos es de su primer año después de su reelección. El actual mandatario les saca ventaja en temas ambientales: preservar áreas de conservación natural y proteger los recursos hídricos. En la primera categoría obtuvo una calificación de 60 frente a un 43 de Duque y 47 de Santos. El segundo apartado sacó una calificación similar, 60 frente a 41 (Duque) y 44 (Santos).



En cuanto a la promoción de la paz, a Petro lo calificaron con 60 puntos frente a un 38 de Iván Duque, pero no hay resultado que comparar con Juan Manuel Santos, pues ese año no se preguntó por ese tema. También tiene mejores números que los dos expresidentes en incrementar el nivel de justicia. Mientras que Petro obtuvo un 45 de puntaje, Duque tuvo un 38 y Santos un 44. En mejorar los servicios de salud también tiene mejores números el actual mandatario: 44 frente a 41 de Duque y 42 de Santos.



En el resto de categorías, Juan Manuel Santos es el que tiene un mejor primer año. En cuanto a relaciones internacionales, el que estuvo entre 2010 y 2018 sacó 62, su sucesor inmediato 46 y el actual presidente obtuvo un 58.

En el tema de promover la educación, Santos tuvo 55, Duque 46 y Petro 54. Hay un empate entre Gustavo Petro y Juan Manuel Santos en reducción de pobreza con 50 de calificación e Iván Duque solo llega a 37.



En temas económicos, están el aspecto de crecimiento (56 Santos, 46 Duque y 49 Petro), la disminución del desempleo (52 Santos, 37 Duque y 47 Petro), y mejorar la infraestructura (63 Santos, 45 Duque y 43 Petro.



En un ejercicio similar se midieron el desempeño de los principales funcionarios. Los dos funcionarios mejor calificados de esta administración son el director del DNP, Jorge Iván González (62 puntos), y la directora del DANE, Piedad Urdinola Contreras (62 puntos). En el primer caso, solo se compara con Simón Gaviria (gobierno Santos) que saca 58 puntos. En cuanto al Dane, Juan Daniel Oviedo (gobierno Duque) obtuvo 52 puntoss y Mauricio Perfetti (gobierno Santos), 58 puntos.



Los siguientes mejor calificados fueron el ministro de Comercio, Germán Umaña (56 puntos), y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad (56 puntos). Umaña sale mejor parado que José Manuel Restrepo (49 puntos), ministro de Duque, pero saca menor calificación que Cecilia Álvarez (57 puntos), cuando fue ministra de Santos. Muhamad tiene un punto menos que el ministro de Iván Duque, Ricardo Lozano (57 puntos), pero cinco más que el de Santos, Gabriel Vallejo (51 puntos).



Las carteras en las que se raja el actual gobierno frente a sus antecesores son Cancillería y Minas y Energía, que fue medida con Irene Vélez. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, a la que mejor le va fue a María Ángela Holguin, canciller de Santos, con 60 de calificación; le sigue Carlos Holmes Trujillo, canciller de Duque, con 53; y en último lugar está Álvaro Leyva, con 49.



En cuanto al Ministerio de Minas, la mejor posicionada es la funcionaria de Iván Duque, María Fernanda Suárez, con 50; seguida por el del gobierno Santos, Tomás González, con 48; e Irene Vélez con 38 puntos de evaluación. Precisamente esta fue la de menor evaluación de todos los funcionarios.

Ficha técnica

Persona jurídica que la realiza: Cifras & Conceptos S.A.

Fuente de financiación: Recursos propios.

Margen de error: Por la naturaleza del diseño implementado la estimación del margen de error observado no aplica.

Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades y ponderación: Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo por cuotas, estratificado de marco de listas.

Ámbito geográfico de estudio: El ámbito geográfico de estudio está limitado a la zona urbana de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Tamaño de la muestra: 1523 encuestas distribuidas en los departamentos del ámbito geográfico de estudio.

Universo de estudio: Está conformado por 5978 líderes de opinión, hombres y mujeres de 18 años y más, clasificados en 6 dominios de estudio (redes): políticos, medios de comunicación, académicos, sector privado, organizaciones sociales y líderes digitales.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: Entrevista telefónica, presencial y vía internet con aplicación de cuestionario estructurado.

Periodo de recolección: Del 11 de mayo al 30 de julio de 2023

Temas a los que se refieren: Temas nacionales (calificación de ministerios, presidente de la República y desafíos). Medios de comunicación (impreso, radio, televisión, páginas web, podcast, columnistas, tuiteros y caricaturistas). Organizaciones y personajes (empresas, ONG, senadores y representantes a la cámara). Temas regionales (calificación gobernador y alcalde).

Preguntas del formulario:

Departamento de mayor influencia

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la situación del país en los siguientes aspectos.

¿Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones nacionales? Califique de 1 a 6, donde 1 es muy poca confianza y 6 es mucha confianza.

Evalúe la gestión de los siguientes ministerios (ministros) y departamentos administrativos (directores) durante el último año. Califique de 1 a 6, donde 1 es una calificación muy mala y 6 es una calificación muy buena.

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique el desempeño del señor presidente de la República (Gustavo Petro), durante el último año en las siguientes funciones.

En su criterio, ¿cuál será el desafío más importante para el país en el 2024 en cada uno de los siguientes temas?

¿Cuáles son los tres medios de comunicación que usted más consulta para mantenerse informado?

¿Cuáles son los/las tres columnistas que usted más lee?

¿Cuáles son los/las tres columnistas de su región que usted más lee? En temas políticos, económicos, sociales o ambientales

¿cuáles son sus tres tuiteros (as) preferidos (as)?

¿Cuáles son los tres caricaturistas políticos que usted más ve?

¿Cuáles son las tres empresas de Colombia que más admira?

¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que más admira?

¿Cuáles son los/los tres mejores senadores (as) de la última legislatura?

¿Cuáles son los/las tres mejores representantes a la cámara de la última legislatura?

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la gestión del actual gobernador de su departamento en los siguientes aspectos.

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la gestión del alcalde de la ciudad capital de su departamento, durante el último año, en los siguientes aspectos.

El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 Versión 2012.