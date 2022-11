La reforma política, uno de los proyectos bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, causó polémica este jueves cuando se conoció el texto que será discutido en su tercer debate en la Cámara de Representantes.



El primer punto de esta reforma constitucional habla que Procuraduría no podrá sancionar a funcionarios elegidos popularmente y que cualquier proceso que determine la afectación de sus derechos políticos deberá ser validado por un juez. Esta propuesta había estado en la ponencia original, pero el Senado la hundió en sus primeros debates.



El artículo plantea una modificación del artículo 40 de la Constitución Política para que quede así: “Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”.



Según la explicación de la modificación, se incluyó este artículo para “armonizar la Constitución Política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Internacional en materia de derechos políticos”.

Sobre este tema, el presidente Gustavo Petro se pronunció en la mañana de este viernes. Según el jefe de Estado, quien cuando fue alcalde de Bogotá fue suspendido y su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "ningún ciudadano o ciudadana puede ser menoscabado en sus derechos políticos por autoridad que no sea juez de la República".



Y agregó que los "derechos políticos son: elegir y ser elegido y participar en el Estado en pie de igualdad a los demás".



La ponencia tiene como novedad que habrá segunda vuelta en las elecciones de alcaldías y gobernaciones donde haya más de 2 millones de habitantes. Quienes resulten elegidos deberán tener el 40 por ciento de los votos “siempre que sobrepase al segundo candidato más votado por 10 puntos porcentuales”. Si ningún candidato lo logra, habrá segunda vuelta tres semanas más tarde.



De otro lado, se incorporó un artículo que había sido hundido en el Senado, el cual busca que para aspirar a la Cámara hay que ser mayor de 18 años, y no de 25, como lo señala el artículo 177 de la Constitución. Y para senador habrá que ser mayor de 25 años y no de 30, como lo señala la ley actualmente.



Además, se revivió la figura del la obligatoriedad de voto. Según el Gobierno, esta reforma constitucional busca erradicar la corrupción y el clientelismo electoral.