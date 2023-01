El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el video que muestra a un policía rompiendo el vidrio de un carro para sacar a un conductor que habría lastimado a unos uniformados con su vehículo.



Esto sucedió en la noche de este 30 de enero, cuando se registró una manifestación en Bogotá por parte de conductores de plataformas de transporte, en rechazo al borrador de un proyecto de ley que buscaría regular estas aplicaciones.



(En contexto: Video: en medio de bloqueos, policía rompe vidrio de vehículo y saca a conductor)

El coronel Javier Alonso explicó que: "El conductor del vehículo, de manera peligrosa, embiste a los policías tratando de huir del procedimiento policial. Allí se logra la captura de este individuo y se pone a disposición de la Fiscalía por el delito de violencia contra servidor público y lesiones personales".



En ese sentido, el jefe de Estado aseguró: "Todo integrante de la Policía (sic) a pesar de la presión que pueda surgir, como ver a un compañero atropellado, debe autocontrolarse. Su actuación siempre debe estar bajo la ley y la constitución; en eso consiste su profesionalismo".

Todo integrante de la policía a pesar de la presión que pueda surgir, como ver a un compañero atropellado, debe autocontrolarse. Su actuación siempre debe estar bajo la ley y la constitución; en eso consiste su profesionalismo. https://t.co/tSbRuSAd5E — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 31, 2023

La Secretaria de Seguridad de la capital, por su parte, compartió un video en el que se ve cómo el vehículo, al dar reversa, golpea a algunos policías. "Intentó huir atropellando a 5 uniformados. Uno de ellos, el teniente coronel Wilson Barrios quien está en el hospital con politraumatismos", aseguraron.

Así actuó el conductor del vehículo Spark minutos antes de que la Policía lo detuviera.



Intento huir atropellando a 5 uniformados. Uno de ellos, el TC Wilson Barrios quien está en el hospital con politraumatismos.



¡Hacemos un llamado a la tolerancia y al respeto ciudadano! pic.twitter.com/knYAuckG9H — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 31, 2023

(Le recomendamos: El presidente Petro anuncia crear el programa 'Colombia Basura Cero')

En el país hay polémica desde este lunes por la intención que tendría el Gobierno de multar a los conductores de plataformas como Uber, Cabify o Didi y también a los usuarios que pidan este servicio.



Tras conocerse esta información, los conductores de plataformas decidieron bloquear varios puntos de Bogotá como la avenida Ciudad de Cali con avenida Calle 26, avenida Mutis con avenida Ciudad de Cali, avenida Boyacá con avenida Calle 26 y avenida Boyacá con calle 53.



Las manifestaciones se llevaron a cabo hasta las 2:00 a. m. de este 31 de enero, cuando finalmente la movilidad se normalizó.



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre esta iniciativa aseguró en diálogo con la W, que no se van a prohibir los sistemas de transporte de este tipo.



(Puede leer: Mintransporte responde a conductores de Uber: 'No vamos a prohibir plataformas')



"Si no tenemos consenso, no vamos a radicar el proyecto", agregó. Reyes, además, les envió un mensaje de tranquilidad a los conductores y a sus familias: "No vamos a prohibir las plataformas".



El Ministro insistió en que el proyecto no se radicará en Congreso, por decisión del presidente Gustavo Petro, hasta que no haya un consenso.Se espera que este miércoles se lleve a cabo una reunión con representantes del sector para poder lograr algún acuerdo.

Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA