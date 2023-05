El presidente Gustavo Petro defendió este viernes al representante conservador Alexander Quevedo, quien fue suspendido temporalmente por parte de su partido.



El jefe de Estado aseguró que Quevedo "decidió libremente ponerse al lado del pueblo trabajador y firmar la ponencia de la reforma laboral. Hoy es perseguido. Creo que hasta la CIDH debe observar este caso".



(Le recomendamos: 'Es una persecución peligrosa': habla el congresista conservador que sería suspendido)

Petro, por otro lado, señaló que "Estamos ante una persecución política por defender los derechos de las y los trabajadores, derechos que hoy se expanden por el mundo".



Y es que el congresista conservador, luego de firmar la ponencia positiva de la reforma laboral que ya está lista para su primer debate, fue sancionado por tres meses por su colectividad como una "medida preventiva" mientras se lleva a cabo un proceso por parte de la Veeduría del Partido Conservador.

Facebook Twitter Linkedin

Alexander Quevedo, representante a la Cámara por el Partido Conservador. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Quevedo habló con EL TIEMPO al respecto y manifestó que la decisión no se justifica porque considera que para que hubiera lugar a esta decisión, él debió desobedecer una decisión de bancada que, según él, hoy no existe.



También explicó por qué firmó la ponencia positiva. "Esta decisión que tomé fue a motu proprio como ponente de la reforma laboral en un trabajo consensuado y articulado que se hizo con algunas diferencias con el Gobierno que quedarán explícitas en la discusión. Firmar la ponencia no implica desobedecer al partido, porque este solo tomará una decisión de bancada el próximo martes 23 de mayo", señaló.



(Además: ¿Quién es Alexander Quevedo? El congresista conservador que firmó reforma laboral)



Por último, y muy en la línea con lo que señaló el presidente Petro, calificó lo que está sucediendo como una "persecución peligrosa. Prácticamente uno no podría tomar una decisión o hacer nada porque al parecer la veedora, sin los mayores argumentos, va abriendo investigación. Esto es temerario para uno. Eso fue una investigación directa de ella".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA