El presidente Gustavo Petro dio nuevos detalles sobre lo que se prevé será una misión exploratoria en la Antártida. Este miércoles, durante la celebración del aniversario 131 de la Policía Nacional y graduación del curso 117 de oficiales, el mandatario confirmó que un buque hecho por la Armada cumplirá con esa labor.



"Estamos a punto de que salga a las aguas, al mar, un buque producido por nosotros, por la Armada, por Colombia. El buque de investigación científica oceánica Simón Bolívar, se llama. En un mes o dos meses estará navegando hacia la Antártida, y allí empezará a construirse una fragata hecha por colombianos y colombianas", dijo Petro.

El jefe de Estado también se refirió sobre el rescate del galeón San José, sin entrar en detalles. Afirmó que desde hace ya varios años hombres y mujeres de la Armada han trabajado para poder sacar los restos de este galeón español que se hundió con diferentes objetos de valor.

"Estamos a punto de que salga a las aguas, al mar, un buque producido por nosotros, por la Armada, por Colombia

"En la Armada he visto en estos pocos meses que soy presidente, he visto unos esfuerzos que me parecen meritorios. Como sacar el galeón San José, del cual no hemos hablado públicamente. En ese esfuerzo que viene de años atrás, allí mujeres y hombres profesionales prácticamente han pasado a la vanguardia de la tecnología y el conocimiento alrededor de esa misión", indicó.



Petro afirmó que el trabajo de la Armada permitió establecer que las condiciones del galeón no son las mejores, por lo que la misión de rescate estaría enfocada en poder sacar de las profundidades los restos y objetos que "constituyen una riqueza cultural" para el país.



También insistió en la importancia de los miembros de la Fuerza Pública puedan continuar con los procesos de formación educativa propiciada desde el Estado. También le dijo al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que se debe hacer lo necesario para que el personal que entre en carrera militar puedan llegar a grado de general sin ninguna limitación "más allá que las aspiraciones personas".



"En este curso 117 ustedes pueden empezar a ver lo nuevo. Casi la mitad del curso son mujeres. Eso es una nueva realidad, eso no estaba antes en la Fuerza Pública. Pero hoy prácticamente la Fuerza Pública es una fuerza femenina también y eso tiene que representar una nueva transformación institucional", afirmó.



En esa medida, aseguró que para poder financiar la educación superior y los diferentes programas militares resulta fundamental la reforma tributaria que la próxima semana será debatida. "Ese debate es esencial para financiar estos programas que no tiene que ver mucho con armas y con equipos, pero que tienen que ver con el ser humano".

REDACCIÓN POLÍTICA