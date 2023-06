El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió el jueves al caso de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y su exniñera, Marelbys Meza. Anunció que se adelantarán diferentes investigaciones tras confirmar que en enero pasado la Dijín de la Policía interceptó los teléfonos de la niñera y de una empleada de la casa de la jefa de Gabinete.

Tras las revelaciones, que estremecieron al país ayer, surgió una polémica en redes luego de comentarios hechos por Clara López, en medio de una entrevista en el programa de opinión de RedMás, Zona Franca, donde afirmó: "Al concejal pedirle prudencia, porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados".



El presidente Gustavo Petro, sin mencionar a López, se pronunció al respecto en las últimas horas.



"Cualquier chuzada ilegal, se trate de un funcionario encumbrado o del ser más débil económicamente, son violaciones de derechos humanos. El gobierno del cambio no las permite, ni las ha hecho, ni las hará", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

